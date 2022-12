Little Simz a Milano “insegna” il flow, e ora il nuovo album

Little Simz, Fabrique, Milano, 5 dicembre 2022

Queste sono le foto del live di lunedì scorso a Milano, però più che altro la notizia odierna è che il nuovo album della cantante britannica – “No Thank You” – arriva proprio oggi (a scombinare le classifiche di fine anno). Little Simz aveva annunciato l’uscita del suo quinto album la settimana scorsa con una clip di aforismi scritti a macchina, rivelando poi la tracklist di 10 canzoni, la data di uscita e che il disco è stato prodotto da Inflo dei SAULT.

In una breve dichiarazione in occasione dell’uscita di “NO THANK YOU”, Simz ha affermato che:

“L’emozione è energia in movimento.

onorate la vostra verità e i vostri sentimenti.

sradicate la paura.

i confini sono importanti”.

Sotto le foto è possibile ascoltare l’album.









(foto di Giorgio Lamonica)