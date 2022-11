Primavera Sound 2023: la line-up di Barcelona (e Madrid)

Depeche Mode, Kendrick Lamar (dopo nove anni), Blur (dopo dieci!), Rosalía, Halsey, FKA twigs sono solo alcuni dei nomi dell’edizione 2023 del Primavera Sound che si svolgerà per la prima volta in due eventi gemelli a Barcelona e Madrid: dal 29 maggio al 4 giugno al Parc del Forum e in città a Barcelona, e dal 5 all’11 giugno ad Arganda Del Rey e al Civitas Metropolitano di Madrid.

C’è ancora tempo per esplorare il cartellone e destreggiarsi tra le centinaia di nomi di un’edizione sempre trasversale.

Barcellona e Madrid vivranno due Primavera Sound quasi identici nelle loro tre giornate principali. Quasi. Una differenza minima che si limita a un piccolo gruppo di artisti che si esibiranno solo in uno dei due siti come parte del programma principale di ciascun festival.

Si partirà come sempre dai locali di Primavera a la Ciutat nell’edizione catalana, ma il via ufficiale arriverà il mercoledì dei due lunghi weekend. Il 31 maggio al Parc del Fòrum e il 7 giugno alla Cívitas Metropolitano si terranno le giornate di benvenuto. Una celebrazione (o due, a seconda dalla prospettiva) che avrà con i Pet Shop Boys e molto altro.

Ogni settimana, inoltre, ogni festival avrà un grande party di chiusura con una nuova collaborazione tra Primavera Sound e Brunch -In. Domenica 4 giugno e domenica 11 giugno, rispettivamente al Parc del Fòrum e alla Cívitas Metropolitano, Barcellona e Madrid.

Il 29, 30 e 31 maggio e il 4 giugno a Barcellona e il 5, 6, 7 e 11 giugno a Madrid, i Pet Shop Boys (che completeranno la loro settimana di Primavera Sound aggiungendo due concerti in locali alle giornate di benvenuto), Loyle Carner, black midi, The Comet is Coming, Black Country, New Road, The Chills, Cloud Nothings, Gilla Band, PUP e Blondshell, tra gli altri, porteranno il Primavera Sound in ambienti intimi con concerti in diversi locali di entrambe le città. Da un lato, la Sala Apolo e La (2) de Apolo, Razzmatazz 1 e Razzmatazz 2 e Paral.lel 62; dall’altro, La Riviera, El Sol, Independance, Shôko, La Paqui e Clamores.

Tutti i biglietti per il Primavera Sound Barcelona 2023 e il Primavera Sound Madrid 2023 saranno in vendita giovedì 1 dicembre alle ore 12:00 CET su DICE: i biglietti interi per il festival costeranno 325 € (+ spese di prenotazione), i biglietti giornalieri 125 € (+ spese di prenotazione) e i biglietti doppi per il festival (Primavera Sound Barcelona + Primavera Sound Madrid) 520 € (+ spese di prenotazione). I biglietti VIP per l’intero festival e i biglietti giornalieri e i biglietti per l’intero festival a rate per entrambi i festival saranno disponibili anche su DICE.

Tutte le altre info sul sito ufficiale di Primavera Sound.

Nella lunga attesa qui possiamo riguardare l’esibizione di Kendrick Lamar al Primavera Sound 2014.

Un’epoca fa…