La Top 7 della settimana (#45, 2022)

7. Eclettico Matteo Marchese

“DOT” è il primo album solista del batterista, produttore e arrangiatore MATTEO MARCHESE, ed è davvero suonato bene e vario. Un mondo in cui immergersi.

6. Felpa guarda all’inverno

“Al mare in dicembre”, in uscita il 25 novembre 2022 su Sussidiaria / Audioglobe, è un disco che spazia da uno slow-core cupo con chitarre shoegaze a una elettronica fredda e riverberata. Quello che è il sesto album di Felpa, musicista reggiano nonché per i tanti conosciuto come chitarrista degli Offlaga Disco Pax, conclude la trilogia strumentale iniziata nel novembre scorso ed è anticipato oggi dal singolo “Luna piena” (che ha come lato B una cover del tema di Twin Peaks.

5. Plaid, un’istituzione dell’elettronica

I Plaid non hanno bisogno di presentazioni: esce oggi il loro nuovo album “Feorm Falorx”, via Warp records. Il singolo principale è “C.A.”, una ballata ultraterrena da notte fonda. Alla vigilia del loro trentesimo anno con la Warp, è il momento di riflettere sull’importante presenza dei Plaid, alias Ed Handley e Andy Turner: un’istituzione dalla fine degli anni ’80, sono pietre miliari per ogni fan della musica elettronica che si rispetti; principalmente come Plaid, ma anche sotto pseudonimi come The Black Dog e Balil.

4. Dalla “solita” Inghilterra, ecco The Luka State

Stanno facendo parlare di loro The Luka State: ‘More Than This’ appena uscito è un EP molto carico, aggressivo, viscerale e immediato. Nel nuovo lavoro la band guidata da Conrad Ellis indaga il lato oscuro della vita di provincia e della moderna working class inglese. Per i The Luka State si tratta del secondo appuntamento dopo l’esordio ‘Fall In Fall Out’ del 2021.

Il gruppo è composto dal cantante e chitarrista Conrad Ellis, Sam Bell (bass, vocals), Lewis Pusey (guitar) e Jake Barnabas (drums). Il nuovo album è stato registarto presso i The Motor Museum di Liverpool con I produttori Dan Austin (You Me At Six e Pixies) e il vicincitore di un Grammy Adrian Bushby (Foo Fighters e Muse).

3. Le rifrazioni elettroniche di Otik

Otik debutta su !K7 con un EP solista in uscita oggi. “Crystal Clear / Rainbow Rhythm” ci mostra il producer alle prese con una sorta di chill-out destrutturata che segue il debutto sulla sua etichetta Solar Body e un remix per l’ultimo album di Flume all’inizio di quest’anno, oltre agli EP per Martyn’s 3024 e Club Qu dell’anno precedente.

2. I dEUS ci sono sempre

I dEUS hanno pubblicato la loro prima nuova musica in oltre 10 anni:_ Must Have Been New” è il primo singolo estratto dal loro nuovo e ottavo album in studio “How To Replace It”, in uscita il 17 febbraio 2023 tramite [PIAS] Recordings. La band belga sarà anche in Italia a marzo:

29 MARZO – MILANO, Magazzini Generali

1a. La bellezza delle opere di Stanley Donwood in mostra a Londra

Stanley Donwood, ovvero il lato visivo dei Radiohead, ha in essere una mostra di dipinti e disegni inediti alla Saatchi Gallery di Londra, che si chiude il 21 novembre. Metà della mostra consiste in tele dipinte con colori vivaci – Sacred Landscapes – che raffigurano in forma ibrida cartografica/topologica gli antichi paesaggi che circondano siti misteriosi come Stonehenge, Wayland’s Smithy, the Cerne Abbas Giant e molti altri. Come se la campagna inglese fosse stata raccolta e gettata in California e poi inzuppata di droghe psichedeliche – e di pigmenti brillanti derivati da prodotti petrolchimici.

L’altra metà della mostra è più tranquilla, più riflessiva e molto più cupa. Se Sacred Landscapes mostra l’antico trasformato dal moderno, Modernland ne è la conseguenza. Questi grandi disegni, scarabocchiati e talvolta strappati su carta pesante con fuliggine, carboncino, grafite e gesso, sono un contrasto brutale.

La Saatchi Gallery si trova presso il quartier generale del Duca di York, King’s Road, Londra, SW3 4RY.

1b. Pier Vittorio Tondelli e il suo lato musicale

Torna in libreria ‘Tondelli e la Musica – Colonne Sonore per gli Anni 80’, a cura di Bruno Casini, in una versione ampliata e completamente nuova: dedicato al rapporto tra Pier Vittorio Tondelli e la musica, con contributi del compianto Freak Antoni degli Skiantos, Ligabue, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Federico Fiumani e tanti altri. La copertina della nuova edizione è un omaggio a Pier Vittorio Tondelli e Adriano Alecchi a cura di Matteo Torcinovich.