“Orgia Fuxia”, la docu-serie sulla scena rock di Padova

Le atmosfere della Padova underground degli anni Novanta e Duemila rivivono in “Orgia Fuxia – La Docuserie”, un documentario sotto forma di serie tv prodotto dalla casa di produzione cinematografica Velvet Punk (www.velvetpunkmedia.com). Il progetto è meritorio, perché attraverso filmati ma soprattutto interviste dei protagonista dell’epoca emerge uno spaccato della “generazione X che suonava” piuttosto esauriente, nel qual caso con base a Padova ma che poteva essere – più o meno – mutuato per altre realtà italiane e non.

“Orgia Fuxia” racconta vent’anni di storia rock di una città viva, palcoscenico di un fermento musicale forse irripetibile attraverso la voce di chi, in quegli anni, era in prima linea. Tra i suoi protagonisti Tony Gallo, Mario Tio DJ, le band Bastet, Crackhouse, Baby Ruth, Frutteti Riarsi, La Rox, Positiva, Happy Gays, Acajou, Alex De Rosso, Statobardo, Al Capone Ride, Side One, Lovin Dolls, Pink Lizard e molti altri.

Tutte le 12 puntate sono rilasciate sul canale YouTube di Padova Stories, una ogni martedì: la pubblicazione è partita lo scorso 6 settembre, per cui è oggi arrivata al capitolo 1×08.

Sul canale YouTube di Padova Stories potete trovare tutti gli episodi finora editi.