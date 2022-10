Maya Hawke sarà in Italia a febbraio per presentare il suo secondo album “Moss”, uscito lo scorso 23 settembre, in un tour europeo che toccherà Germania, Olanda, Francia e UK con partenza proprio da Milano.

Sabato 25 Febbraio 2023

Milano, Santeria Toscana 31

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 22,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto.

foto tratta dal profilo IG ufficiale di Maya Hawke