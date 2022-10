L’agenda dei Live della settimana (#42, 2022)

Bologna sugli scudi: oltre agli eventi qui proposti si recupera Adrian Sherwood al TPO sabato 22 Ottobre per la Maple Death Night. Inoltre Edda al Monk di Roma mercoledì 19 Ottobre e il tour di Xavier Rudd, per ballare con la vostra compagna.

Lunedì 17 Ottobre – DEMENTED ARE GO, Freak Out, Bologna

Un pezzo di storia dello psychobilly, una band che dal 1986 con “In Sickness & In Health” ha creato un culto che in sede live riesce ancora a dare il meglio di sé con la furia e la sporcizia del suo Rock’n’Roll. Ingresso 15 Euro alla cassa.

Lunedì 17 Ottobre – M. WARD, Circolo Magnolia, Milano

Scrittore, produttore e musicista, M. Ward si è affermato come una delle voci più versatili e uniche nel panorama moderno della musica americana. Membro del duo She & Him con Zooey Deschanel e dei Monsters of Folk, ha collaborato con grandi artisti come Cat Power e Neko Case. A quattro anni di distanza da “More Rain”, nel 2020 ha pubblicato ben due nuovi album in studio: “Migration Stories” e “Think Of Spring”. Biglietti su Ticketone. Martedì 18 Ottobre l’artista americano sarà di scena al Locomotiv di Bologna.

Mercoledì 19 Ottobre – …AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD, Locomotiv Club, Bologna

Combinazione tanto potente quanto inaspettata di furia punk e ambizione prog-rock, i Trail of Dead rifiniscono il loro sound schiacciante, audace e sicuro di sé da oltre venticinque anni, asserendosi fin da subito da iconoclasti con un mondo da dimostrare e uno da distruggere. Nel 1999 il micidiale secondo album «Madonna» colpisce le scene come un meteorite. Con una ferocia compositiva senza paragoni, gli …And You Will Know Us by the Trail of Dead saprebbero lasciare chiunque a gambe all’aria. Ma non sarà mai quando ve lo aspettate. Gli …And You Will Know Us by the Trail of Dead presentano il nuovo album «XI: Bleed Here Now»: non fatevi cogliere impreparati. In apertura i romagnoli San Leo, un evento a cura di Biglia Palchi In Pista. Biglietti su Dice

Mercoledì 19 Ottobre – Howe Gelb, Circolo Arci Progresso, Firenze

A sorpresa, non annunciato l’Associazione La Chute fa un grande regalo a tutti i suoi amici e sostenitori: il ritorno di Howe Gelb al Progresso, per un concerto in esclusiva: il geniale leader dei Giant Sand e padrino dei Calexico è un artista visionario, “coincidentalista” come ama definirsi, uno dei Giganti della musica Americana degli ultimi 40 anni. Ingresso 10 Euro con Arci.

Venerdì 21 Ottobre – DEATH BELLS, Covo Club, Bologna

Death Bells è la collaborazione musicale di lunga data tra Will Canning e Remy Veselis. Nati nel 2015 durante la loro tarda adolescenza a Sydney, in Australia, la band ha dimostrato di essere un pilastro nel panorama musicale underground alternativo sia in patria che all’estero. Con il caratteristico tono baritonale di Canning e il sound pieno di riverberi di Veselis, i due si sono trasferiti definitivamente a Los Angeles nel 2018. L’anno successivo i Death Bells si sono uniti alla famiglia Dais Records per il secondo album “New Signs of Life”. Registrato dopo tre anni di lavoro, l’album offre suoni più complessi e ricchi della loro precedente produzione: insieme al classico romanticismo meditabondo, i temi del disco divulgano una visione personale del loro viaggiare in tutto il mondo e delle relazioni intraprese durante le loro esperienze di vita. In apertura i Fearing, band post-punk di Oakland formata da James Rogers e Brian Vega e attiva dal 2016. La loro musica si muove tra ampie melodie di synth, arricchite con chitarre sgranate e melodie vocali inquietanti. Il loro album di debutto “Shadow” è solo un’anticipazione dei prossimi progetti della band. Prezzo alla porta: 5€ (+ 5€ tessera Hovoc 22/23); aftershow dalle 23.30: 10€ con special guests Russell Leetch e Elliott Lion degli Editors, dopo il loro live all’Unipol Arena

Venerdì 21 Ottobre – WALLIS BIRD, Circolo Della Musica, Torino

Musicista e cantante, Wallis Bird fonde elementi di musica folk tradizione, blues e funk con una sonorità rock energetica e genuina. Il 27 maggio 2022 è uscito “Hands”, anticipato dal singolo “What’s Wrong With Changing?”, in cui punta i riflettori su se stessa, confrontandosi con temi come la fiducia, l’abuso di alcol, il self-improvement, attraverso un’interpretazione unica carica di gioia ed empatia. In apertura An Early Bird: il ritorno del songwriter reduce da un anno impegnativo sul palco tra Italia ed Europa al fianco di artisti come Scott Matthews, Stu Larsen e Grant Lee Phillips. Prevendita su Dice.