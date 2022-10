DEHD, si avvicina la data unica italiana al Magnolia

I Dehd arrivano al Circolo Magnolia di Milano mercoledì 2 novembre per la loro unica data italiana. Il concerto, organizzato da Barely Arts, vedrà il trio power-pop di Chicago suonare dal vivo i brani dell’ultimo album “Blue Skies”, che ha seguito l’acclamato “Flower of Devotion”, raccogliendo recensioni altrettanto postive. La band si distingue per un sound asciutto e dal ritmo sostenuto, che fa propria la migliore tradizione garage, senza scordare il gusto per melodie squistitamente pop. Le loro esibizioni live sono notoriamente “accese”, e noi di Kalporz non abbiamo alcuna intenzione di perderci il loro unico show in Italia. Si ricorda che per accedere al locale è richiesta la tessera Arci 2022/2023. Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Dice.