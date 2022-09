The Shifty Split: ascolta in anteprima il nuovo album “Only After”

Uscirà il 23 settembre su Brutture Moderne “Only After” la nuova fatica discografica di The Shifty Split, ineffabile creatura musicale dietro l’artista piemontese Renato Elia, operativo da più di vent’anni nell’underground italiano. Tra i numerosi progetti a cui ha collaborato si ricordano gli Infinity Within, i Sonatotundo, oppure gli stessi Belalugosi, diventati poi Jennifer Gentle.

Dopo un primo album ufficiale pubblicato nel 2002 ed altre 3 uscite rigorosamente DIY, per

questo nuovo album l’artista di Ivrea ha rifondato ancora una volta la squadra di musicisti attorno

a sé, avvalendosi della preziosa collaborazione del produttore e polistrumentista Francesco

Giampaoli, che ha registrato il disco nel suo studio “Al Mare” in provincia di Ravenna.

Il risultato è un lavoro interamente dedicato alla figura di Alexandre Marius Jacob, l’anarchico

francese che ispirò Arsenio Lupin, nel tentativo di riportare alla luce la vita di un uomo, non quella

di un eroe o di uno dei più grandi ladri della storia. Dal punto di vista strettamente musicale,

il disco raccoglie 9 tracce tra il minimale e l’elettrico, lo sperimentale e l’acustico dal gusto psichedelico. Nella presentazione si legge di “immaginare una jam notturna tra gli Young Marble Giants e gli ultimi Einstürzende Neubauten con la benedizione del Syd Barrett solista.

Ascolta “Only After”, in anteprima sulle nostre pagine.