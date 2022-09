CATT arriva in Italia. Alla scoperta dell’artista tedesca in 7 canzoni

CATT arriva per la prima volta in Italia per cinque date: mercoledì 12 ottobre al Diagonal Loft Club di Forlì, giovedì 13 ottobre al Caracol di Pisa, il 14 ottobre al Teatro Rosmini di Borgomanero, il 15 al Borgo Santa Brigida di Parma, e il 16 all’Ex Lavatoio di Vignola.

CATT è una cantautrice e musicista polistrumentista tedesca residente a Berlino. Nata e cresciuta nel 1995 in un piccolo villaggio della Germania settentrionale, tra foreste, campi, e come unica via di fuga tanto pianoforte e trombone.

A due anni dal suo ultimo LP, dopo aver pubblicato varie tracce e un EP, ha pubblicato su ListenRecords “Wild Heart”, un singolo colorato e frizzante che guarda più direttamente al pop: “Volevo scrivere una canzone per tutti i nostri cuori selvaggi. I nostri cuori non hanno bisogno di essere riparati. Hanno solo bisogno di essere. I nostri cuori sono pieni di tutto”, ha commentato.

In occasione del suo primo tour italiano si è raccontata attraverso 7 canzoni che l’hanno accompagnata nella sua giovane e promettente carriera dandole ispirazione e conforto.

Queste canzoni mi hanno tenuto in buona compagnia nel corso dell’ultimo anno, in momenti buoni e meno buoni. Penso siano perfette per un road trip, del resto la vita stessa è un road trip, giusto?

1. Aurora – “Cure For Me (Acoustic)”

Aurora è così pura e spensierata. Amo in maniera assoluta la sua voce unica, weird, semplice. Mi ispira sempre a essere me stessa. Specialmente questa versione.

2. Big Thief – “Change”

Una visione della vita profonda, malinconica, ma al tempo stesso non priva di speranza. Adoro il mood della canzone, adoro i Big Thief e adoro cambiare e i cambiamenti. Nel senso, non è sempre bello cambiare, ma sappiamo tutti che è l’unica costante della vita e quindi perché non adeguarci?

3. Jacob Collier feat. Rapsody – “He Wont Hold You”

Jacob è brillante e alieno e porta con sé tanta positività. La parte parlata di Rapsody è semplicemente così piena di autenticità, perdono e amore verso se stessi.

4. Amanda Bergman – “Falcons”

Lei è probabilmente la mia scoperta più recente in questa lista di canzoni. L’intero album è meraviglioso, ma questa è la sua prima canzone in cui mi sono imbattuta. La voce, gli arrangiamenti, la malinconia e l’euforia.

5. The War On Drugs feat. Lucius – “I Don’t Live Here Anymore”

Ero seduta in tourbus con la mia band la prima volta che ho ascoltato questa traccia. Ci siamo ritrovati ad ascoltarla all’infinito. È un po’ come se si muovesse in avanti con la sua sensibilità e mi piace molto il modo in cui le voci femminili del ritornello sono un pelo troppo alte nel volume del mix. C’è anche un podcast dedicato a questa canzone su “Song Exploder”. Lo consiglio vivamente.

6. Lianne La Havas – “Can’t Fight”

Sto ascoltando questa canzone da un pezzo di recente. Il suo modo di suonare la chitarra e cantare è così unico e schietto. Un po’ come fare un giro in bicicletta in un pomeriggio di primavera.

7. Patrick Watson – “Here Comes The River”

Una delle mie preferite di tutti tempi. La bellezza oltre le parole.

