St. Aldo, i brasiliani che seguono le orme di MGMT e Happy Mondays

Nati senza pretese nella prima metà degli anni ’10, gli Aldo The Band hanno pubblicato “Is Love” (2013), un album realizzato “in casa di nostra madre, registrando le voci nell’armadio”, e sono andati in giro, dove hanno affinato il loro sound con spettacoli intensi e apprezzati. Seguono “Giant Flea” (2015), il secondo album, e la collaborazione con l’etichetta londinese Full Time Hobby, che ha portato all’EP “Trembling Eyelids” (2019) e alla nomina della title track nella selezione Single Of The Week della BBC, e al singolo “Papermaze” (anch’esso tratto dall’EP) come Next Wave Band su BBC Radio 1 (con diritto a un’intervista!).

Poi arrivò la pandemia, e i fratelli André Faria e Murilo Faria decisero di affittare un loft all’Esther Building, un classico dell’architettura di San Paolo situato nel cuore del centro, in Praça da República (quasi accanto all’edificio in cui Caetano visse alla fine degli anni ’60, dopo essere stato arrestato e condotto dai membri della dittatura militare insieme a Gilberto Gil, che abitava dall’altra parte dell’Avenida São Luiz), portando con sé tutta l’attrezzatura e trascorrendo lì 10 giorni a vivere e comporre i nuovi brani del nuovo album, in un processo di immersione totale. Nasce così non solo “Esther Building”, il terzo album del duo, ma anche una nuova band, St. Aldo.

Dopo la morte di Tio Aldo, vittima del Covid-19, che ha dato origine al nome della band, André e Murilo decidono di cambiare il nome per onorarlo e di ripubblicare i primi dischi come St. Aldo – con la pandemia, la band cancella un tour in Europa e rompe con l’etichetta londinese Full Time Hobby, che ha problemi finanziari. “Esther Building” segue il ritmo elettronico indie che ha segnato le uscite precedenti dei fratelli, con Boards of Canada, Fat White Family, Underwolrd, post-punk, CAN, Happy Mondays e Flying Lotus, tra le altre influenze.

Nei temi delle canzoni, la città (e il centro! ) di São Paulo sono ispirazioni certe, ma c’è spazio anche per storie curiose come “Comet Tail”, che ricorda la setta Heaven’s Gate, che predicava che il passaggio della cometa di Halley avrebbe salvato i fedeli che fossero “saltati sulla sua coda”, e personaggi che hanno segnato il duo come il Fofão di Augusta in “Glitterin Stain”, il cane Cajú (in “Cashew Tree”) e l’amica di idee ricce Cida (in “Curly Mind”), senza dimenticare i consiglieri corrotti (“Pleasent Man”). Di seguito, André Faria e Murilo Faria commentano “Esther Building” brano per brano!

TRACCIA X TRACCIA

1. Bell Jar – L’album si apre con un brano ispirato letteralmente al centro di São Paulo, più precisamente in Praça da República e ancora più precisamente all’angolo tra 7 de Abril e Gabus Menders, più precisamente in un totem di Olivier Anquier in un caffè proprio lì accanto all’Esther Building. Si trattava di un totem a grandezza naturale dello chef che invitava i pedoni a entrare nel caffè. Quel cuoco francese accanto a un venditore d’oro, a uno studente, a una prostituta e a un dirigente del centro città era davvero strano. Abbiamo deciso di entrare nella testa del totem e abbiamo visto che era bloccato lì, in quel centro, in quel cartone, cercando di essere il migliore possibile, dentro la cupola. È stata una delle ultime canzoni che abbiamo fatto da quelle parti, dopo che ogni giorno prendevamo il caffè di Olivier Anquier per svegliarci, oltre a comprare i panini.

2. Cashew Tree – Una delle canzoni più pesanti dell’album (ci piace sempre avere almeno una canzone intensa nel set, soprattutto per poterla suonare dal vivo). È stato registrato con un basso Gibson del 1968, acquistato a San Francisco nello stesso negozio che Kurt Cobain frequentava. Mura ha realizzato i ritmi con una base pesante in contrappunto ai falsetti di André. Questa è la storia vera di un cane che si è fermato davanti al cancello della nostra casa-studio a Campos do Jordão (SP) mentre stavamo componendo anni fa. Abbiamo visto un cane molto simile che passeggiava in centro nelle prime ore del mattino, siamo tornati all’appartamento e abbiamo deciso di scrivere di Cajú, il nostro cane adottato. Non sappiamo da dove sia venuto, ma nella nostra testa abbiamo ipotizzato che, invece di nascere da un cane femmina, sia caduto dai piedi di un albero in cima a una montagna e sia rotolato in discesa fino a fermarsi al cancello della casa. È arrivato con l’assurdo potere di guardare le persone negli occhi, penetrare nelle loro anime e ottenere ciò che vuole. E non sempre vuole cose belle.

3. Comet Tail – Nata dal sintetizzatore più brutto mai creato (korg prophecy), ma allo stesso tempo arma segreta nascosta da molti produttori, la canzone ritrae la fissazione dei fratelli per la setta religiosa Heavens Gate e il suo creatore. Il brano ha un’impronta dark con un mix di sci-fi e punk. Credevano che sarebbero andati in un universo migliore se fossero riusciti a saltare sulla coda di una cometa che sarebbe passata vicino alla Terra. Il fatto è che il modo per entrare nella coda della cometa era uccidersi con un bicchiere di cianuro, indossando abiti neri e scarpe da ginnastica bianche. Recentemente è uscito su Netflix un documentario sulla setta surreale, che i fratelli hanno studiato per anni. L’influenza è quella dei Boards of Canada, della Fat White Family, degli Underwolrd, del post-punk, dei CAN e di una serie di band che i fratelli ascoltavano in quel periodo.

4. Curly Mind – Un omaggio a una vecchia amica dei fratelli (di nome Cida), che negli anni ’90 li ha introdotti a un lato alternativo del centro di San Paolo. Oltre ai capelli ricci e alle gambe sottili come bambù, Cida aveva anche le idee ricce (e sbagliate), perdendosi spesso in abusi, vita notturna e amici. Cida aveva un altro lato musicale che ha aperto le menti dei fratelli, in particolare il rap e l’hip hop, ed era amica della Sampa Crew, un gruppo rap romantico di San Paolo degli anni ’90. Golden Teeth era il suo dente d’oro, accanto al canino, il marchio di fabbrica di Cida. Non l’abbiamo più vista, ma è rimasta nella nostra memoria e camminando per il centro abbiamo avuto l’impressione di trovarla da un momento all’altro. La chitarra (Fender Telecaster 93) è stata registrata in linea senza alcun effetto, per decisione del mix, per ottenere un suono grezzo e punk. Il basso era lo stesso Gibson del 1968 di altri brani dell’album, e il ritmo fuori sincrono insieme all’assolo svettante alla fine della canzone è stato ispirato da Flying Lotus, soprattutto dopo aver fumato una sigaretta con lui dietro il palco durante lo show dei Radiohead, dove Aldo ha suonato insieme a entrambi all’Allianz Park.

5. Gliterin Stain – San Paolo nascondeva in passato personaggi molto eccentrici, e uno di quelli che più hanno colpito i fratelli Faria è stato Fofão da Augusta. Quando andavano a scuola rimanevano con un misto di curiosità e paura con quelle enormi guance truccate, quel modo fragile e femminile, distante ed enigmatico. Quando erano nell’Esther Building arrivò la notizia che Fofão Da Augusta era morto e apparve un articolo molto interessante di Chico Feilliti, e in qualche modo ci piacque registrare tutto questo in una canzone. L’ispirazione è quella dei Boards Of Canada, che all’epoca piacevano molto a Mura. Il sintetizzatore utilizzato era un CS-80 rotto – passato da un registratore a nastro rotto – che Mura riuscì ad accendere una sola volta e a registrare le note “gommose” (lo stesso usato da Vangelis nella colonna sonora di “Blade Runner”), per poi venderlo a un produttore-collezionista di Los Angeles.

6. Golden Child – Musica registrata a Parigi, all’Atlas Studio, studio emblematico della band Air (che ha prestato ai fratelli per tre giorni) quando erano in tournée in Europa. Lì hanno creato questa canzone che in realtà era un tributo allo zio Aldo. I fratelli hanno cercato di utilizzare tutti i sintetizzatori che sono riusciti a trovare, dato che il duo francese Air è un super collezionista. Purtroppo lo zio è morto prima che la canzone fosse pubblicata, il che ha spinto i fratelli a cambiare il testo e a farne un tributo postumo.

7. Light Cracks – Registrato all’Estúdio 12 Dólares, a São Paulo, nel quartiere di Bom Retiro. È stata la prima canzone composta in Esther Building, partendo da un riff di chitarra quando André stava ancora testando vecchi pedali per vedere quali funzionavano ancora. Mura, senza preavviso, ha registrato e creato il beat sopra di esso settimane dopo. Il testo parla di un serial killer che ha trovato la felicità nel bagagliaio di un SUV, dove ha nascosto corpi e persone. “Light Cracks” non è altro che la luce che attraversa lo stivale.

8. Pleasant Man – Forse la canzone più lisergica dell’album, ispirata al degrado del centro città e di Praça da República, il duo si è ispirato alle motivazioni dei consiglieri comunali e dei politici corrotti di San Paolo. Alla batteria sono stati utilizzati gli avanzi di una registrazione effettuata a sud di Londra presso lo Studio 123 dal batterista Daniel Setti, primo batterista della band e collaboratore costante. Le ispirazioni del gruppo dal loro primo album come Happy Mondays sono molto evidenti qui. Stavamo per concludere il nostro soggiorno all’Edifico Esther quando abbiamo sentito un urlo provenire da Praça da República.

9. Scratching The Surface – Realizzato con un synth Organelle, padelle, un up-tempo microfonato e un assolo di sax e synth, il brano è stato registrato all’Estúdio 12 Dólares di Bom Retiro a São Paulo. L’influenza è quella dei TV On The Radio, soprattutto in uno degli spettacoli della band ancora sconosciuta al Sesc Pompéia, che ha segnato Mura per quanto riguarda le tessiture di voci e synth.

(introduzione di Marcelo Costa/testo del “Traccia x Traccia” dei St. Aldo)

