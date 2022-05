White Ear feat. Vincenzo Destradis, guarda in anteprima il video di “Empty”

“Empty” è il nuovo video di White Ear diretto da Sophie Bémol e presentato da Last Floor Studio per accompagnare l’ultimo singolo del producer pugliese di stanza a Bologna, affiancato dalla voce Vincenzo Destradis, vocalist dei Westfalia, e anticipa l’album di prossima uscita “Right Here”.

Il brano nasce da un sentimento di rabbia e delusione, dopo aver letto un articolo su sfruttamento e soprusi legati all’espropriazione di risorse in molti territori del continente africano e una volta finito di scrivere il testo l’autore si è accorto di aver scritto un brano versatile in grado di descrivere “un qualsiasi evento che potesse generare uno svuotamento di senso nell’animo di qualcuno”.

White Ear è un live-set di strumenti elettronici ed acustici. Suoni e beat sono generati e manipolati in tempo reale in un flusso di brani che si susseguono come in un dj-set, con lente sovrapposizioni e variazioni di velocità. Le griglie ritmiche e i paesaggi sonori sono spesso suggeriti da campioni tagliati sul momento o frammenti di registrazioni ambientali. Il filo che unisce i diversi momenti della performance è il dialogo tra beat graffianti e giochi di consonanze e dissonanze nati dall’imprevedibilità dei campionamenti. Diversi collaboratori hanno partecipato al disco in uscita “Right here” (Last Floor Studio, CNI Compagnia Nuove Indye) e prendono parte alle esibizioni live. Tra gli ospiti troviamo Vinx Scorza, Giorgia Faraone (alias Femmina), Meike Clarelli e Vincenzo Destradis.

Il videoclip che vi presentiamo in anteprima è realizzato dalla documentarista e videomaker apolide Sophie Bémol, conosciuta durante un viaggio nella Svizzera francese; i due caratteri del brano, l’armonia languida contrapposta all’aridità di un ritmo spigoloso, sono ricalcati dalle due ambientazioni che si alternano nel video. Le riprese principali sono state girate in un deserto nordafricano con il sole allo zenit, riempiendo così lo schermo di luce e colori chiari, in contrasto con il quasi buio delle riprese dei due musicisti all’opera.