Sampa The Great in data unica a Milano per Jazz:Re:Found

Sampa The Great sarà al Circolo Magnolia di Milano in data unica giovedì 16 giugno 2022, in un’ideale anteprima di Jazz:Re:Found, di cui siamo stati media partner nel 2019, e che tornerà a Cella Monte nel Monferrato, dal 1° al 4 settembre.

Rapper e cantautrice australiana originaria dello Zambia, Sampa The Great la seguiamo da un po’. Come aveva scritto la nostra Monica Mazzoli su “The Return”, pubblicato da Ninja Tune nel 2019 ha segnato “un viaggio interiore, un ritorno alle proprie radici”. Non ci resta che attendere il seguito, visto che l’artista ha recentemente annunciato l’imminente pubblicazione di nuovo materiale.

Il suo sound spazia dall’hip hop alle suggestioni africane, con un approccio altamente spirituale in cui confluiscono le tradizioni della sua terra d’origine.

Ha collaborato con artisti come Ecco Vandal, Steam Down, Denzel Curry e si è esibita a Glastonbury, Love Supreme Jazz Festival, Down The Rabbit Hole, Hip-Hop Collection.

Prevendite già disponibili su DICE.FM.