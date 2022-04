L’agenda dei Live della settimana (#16, 2022)

Martedì 19 Aprile – SONDRE LERCHE, Biko, Milano

Sondre Lerche torna in Italia per un appuntamento unico al BIKO di Milano. “The Dead of the Night” anticipa “Avatars Of Love”, uscito il 1 Aprile per PLZ. Sondre è cantante, cantautore, compositore e artista norvegese residente a Los Angeles. “Faces Down”, suo debutto eclettico e melodico, scritto e registrato a 16 anni, è stato segnalato da Rolling Stone fra gli esordi più significativi del 2002, vincendo anche un Grammy norvegese come miglior esordiente. Negli ultimi due decenni, Sondre Lerche è stato in tournée con Air, Stereolab, Elvis Costello e St Vincent, è apparso allo show di David Letterman e ha composto numerose colonne sonore, tra cui quella per il film di successo di Steve Carell del 2007, Dan In Real Life. “Patience” del 2020 ha ottenuto 3 nomination ai Norwegian Grammy ed è stato apprezzato tra gli altri da Stereogum, Paste e Under The Radar. Lerche ha anche scritto il suo primo libro per bambini e lanciato una linea di vini naturali, PATOS.

Mercoledì 20 Aprile – BODEGA, Circolo Della Musica, Torino

Dopo l’esordio “Endless Scroll”, il live album “Witness Scroll” e l’EP “Shiny New Model” nel 2019, il quintetto newyorkese caratterizzato da un sound ispirato a Sonic Youth, Pixies e Parquet Courts torna con “Broken Equipment” (What’s Your Rupture): un disco che ha ottenuto il plauso di Clash e AllMusic e in cui la band si interroga sui dilemmi della vita con ironia e groove irresistibili. Prevendite su VivaTicket: https://bit.ly/TicketBodega Il tour continua giovedì 21 al Lumiere di Pisa, www.diyticket.it/events/musica/5933/bodega-pisa-biglietti, venerdì 22 al Circolo Magnolia di Milano (16 euro più prevendita) e sabato 23 al Covo Club di Bologna (16 euro più prevendita).

Mercoledì 20 Aprile – THE QUEERS, Blah Blah, Torino

Mercoledì 20 Aprile festeggiamo i 40 anni della band punk-rock fondata da Joe King. Nel 1990 il gruppo firma con l’etichetta Shakin’ Street Records che produce il loro primo album “Grow Up” con il quale la band inizia a farsi conoscere sulla scena punk, ma è con il secondo disco “Love Songs For The Retarded” (Lookout Records) che acquistano popolarità. L’ultimo album è “Reverberation” del 2021, composto interamente di covers. Biglietto 12 euro fino ad esaurimento posti. Giovedì 21 Aprile saranno al Freakout di Bologna: 13 euro alla porta.