L’agenda dei Live della settimana (#34, 2023)

Martedì 22 Agosto – KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD, Parco della Musica, Padova

Gli australiani King Gizzard & The Lizard Wizard sono una delle band più prolifere del pianeta, una delle rare storie di successo rock degli ultimi anni: giovanissimi, hanno realizzato ventitré album, dei quali cinque quest’anno, divenendo così da cult band a promessa mondiale del rock psichedelico. Con un sound che fonde garage, freak folk, prog, surf, jazz fusion e heavy metal, la formazione, guidata dal polistrumentista Stu Mackienze, è composta da Mickey Cavanagh, Cookie Craig, Lukey Harwood, Amby Kenny- Smith e Joey Walker. Biglietti a questo link.

Mercoledì 23 Agosto – BDRMM, Mojotic, Sestri Levante (GE)

I Bdrmm sono una band di quattro elementi con sede a Hull e Leeds. Dal punto di vista musicale, le loro influenze si rifanno a Cure, Deerhunter e DIIV. Dal 2016 la band ha suonato incessantemente, supportando tra gli altri Fat White Family e Viagra Boys. Quando Steve Lamacq li passa su Recommends della BBC Radio 6 Music, vengono notati da Sonic Cathedral. L’etichetta ha ristampato il primo singolo “C:U” su un 7″ nell’ambito del Singles Club e lo ha seguito con la compilation “If Not, When?”, che ha conquistato legioni di nuovi fan, tra cui Lauren Laverne, Huw Stephens e John Kennedy. Pubblicato nel luglio del 2020, “Bedroom” è un vero passo avanti rispetto ai primi singoli, sia dal punto di vista sonoro che dei testi; parole come “It’s not that I didn’t try and keep my shit together / This whole ordeal just took over” (dal brano “Gush”) sembrano adattarsi perfettamente ai tempi, finendo nella Top 10 degli album del 2020 di Rough Trade. Lo scorso 10 Giugno è uscito “I Don’t Know”, questa volta per la Rock Action dei Mogwai, registrato come il precedente con Alex Greaves (Working Men’s Club). Prevendita attiva su Dice.

Giovedì 24 Agosto – WILCO + COURTNEY MARIE ANDREWS, Villa Torlonia, San Mauro Pascoli (FC)

«There aren’t many bands who are able to, this deep into a successful career, successfully change things up» Garantisce Cate Le Bon per i Wilco, e nell’attesa del seguito di “Cruel Country” (terzo disco in cinque anni!) godiamoci le date previste a San Mauro Pascoli (FC) curata da Retropop e lo slot al Todays 2023. Da non perdere in apertura la bravissima Courtney Marie Andrews, che per un decennio ha suonato chitarra e tastiere con alcuni grandi musicisti del rock statunitense, cantando e componendo con Jimmy Eat World e Damien Jurado. Anche suonando materiale altrui Courtney non ha mai smesso di comporre le sue canzoni. È così nato “Loose future”, il nuovo album pubblicato quest’anno. Biglietti disponibili qua.

Giovedì 24 Agosto – STEEL PULSE, Circolo Magnolia, Milano

La dodicesima produzione in studio della band, “Mass Manipulation” (Rootfire Cooperative, 2019) rispecchia gli oltre quattro decenni che l’hanno vista impegnata a migliorare il mondo attraverso la musica. Gli Steel Pulse continuano ad essere rivoluzionari nel modo di affrontare temi controversi quali l’ingiustizia razziale e i diritti umani su scala globale. L’approccio tematico inimitabile dell’album invita alla riflessione e si spinge oltre, alla ricerca di una coesione nell’umanità. La creatività, le opinioni e la stessa persona di David Hinds, voce e chitarra della band, sono rivelate attraverso composizioni particolarmente ispirate che catturano gli effetti della Diaspora Africana. 30 Euro in cassa la sera del concerto.

Venerdì 25 Agosto – JAMES RUSHFORD, Gada, Firenze

James Rushford è un compositore e musicista australiano, i cui lavori sono legati ai linguaggi della musica concreta, improvvisata, avant-garde e collagista. Investigando crepe e pieghe della tradizione dalla musica antica alla new age, l’opera di Rushford esagera sottilmente aspetti liminali come l’atmosfera e la presenza fisica del performer fino a portarle allo stesso livello di elementi musicali come altezze, ritmo e timbro. Collabora tra gli altri con Joe Talia, Oren Ambarchi, Kassel Jaeger, Anthony Pateras e ha pubblicato su etichette internazionali come Erstwhile, Black Truffle, Shelter Press. Ingresso 5 Euro con Tessera Gada 2023 (5 Euro).

Sabato 26 Agosto – SLEAFORD MODS + GILLA BAND, Todays Festival, Torino

Abbiamo già fatto gli onori del nuovo Todays ma la doppietta del sabato meriterebbe un cenno a parte, con i due nomi più travolgenti usciti dalle isole britanniche negli ultimi dieci anni. Gli Sleaford Mods da Nottingham, che confermano tutta la loro genialità nel recente “UK Grim”, e i dublinesi Gilla Band: mai accomodanti, mai banali nel loro concentrato di post-punk e rumore per il Bardelli.

Sabato 26 Agosto – KING HANNAH, Piazza Matteotti, Sant’Elpidio a Mare (FM)

Il duo di Liverpool mescola note psichedeliche all’alternative e post rock dal vivo risucchiando con atmosfere intime e ruvide su composizioni sonore di un’attitudine terribilmente ambiziosa e un mood noir che potrebbe vederli in un film di David Lynch. Rolling Stone parla così della band rivelazione del 2022: “iI rock noir, grezzo e d’atmosfera ha trovato una nuova voce”. Biglietti qua.

Foto dei Bdrmm: Katherine Mackenzi