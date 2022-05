Primavera Sound: dove bere vino artigianale (e mangiare) a Barcelona – vol. 4

Com’è noto quest’anno il Primavera Sound raddoppia. O per meglio dire triplica se consideriamo oltre ai due weekend al Parc del Forum (2-4 giugno e 9-11 giugno) le cinque giornate del Primavera a La Ciutat con la programmazione tra i due weekend che si sposterà in 14 club di Barcelona da domenica 5 giugno a mercoledì 8 giugno 2022.

Anche per questo motivo abbiamo deciso di dedicare al “beverage” il quarto volume della nostra guida eno-gastronomica (trovi gli altri qui) per godersi la “ciutat” anche di sera e non solo dal punto di vista musicale, con il nostro affezionato Fabio De Marco, promoter, agente e soprattutto sommelier che ha selezionato 8 bar dove assaggiare i migliori vini naturali a Barcelona.

E senza restare a digiuno! Basta dare un’occhiata agli ottimi menù per farsi un’idea.

L’edizione del Primavera Sound più lunga di sempre implica anche molta (troppa) birra da bere in più. Per il vostro (ed il nostro) bene abbiamo selezionato dei posti dove bere vino naturale a Barcellona.

È stato un enorme sacrificio provarli tutti per voi ma adesso possiamo finalmente condividerla!

BAR SALVATGE

Carrer de Verdi, 50 | Zona: Gracia – MAPPA • Instagram

Il nome dice tutto. Vini selvaggi, atmosfera funky e musica figa. Da qualche anno un punto di riferimento per il vino artigianale in città. Di recente hanno aperto anche a Formentera. Appuntatevelo per le vostre prossime vacanze estive. Che non si sa mai. Provate anche i loro vermut (naturali pure questi).



Lunedì e giovedì 18:00-00:30 / Venerdì, sabato e domenica 13:00-00:30. Chiuso il martedì e il mercoledì.



BAR BRUTAL / CAN CISA

Carrer Princesa, 14 | Zona: El Born – MAPPA • Instagram

Il Paradiso del vino artigianale in città a firma fratelli Colombo (vedi Xemei). Osteria rustica e moderna dove il vino è il protagonista assoluto ma dove si può mangiare (e pure bene) tra le centinaia di bottiglie di piccoli vigneron di tutto il mondo. Prendetevi del tempo, magari nel weekend dal pranzo fino al primo live in programma, per spulciarvi la carta delle circa 1000 referenze. Imprescindibile.



Lun-Mer-Gio 19-00:30 / Ven-Sab-Dom 13-00:30



BAR DEL PLA

Carrer de Montcada, 2 | Zona: El Born – MAPPA • Instagram

Tipico tapas bar di cucina catalana nel cuore de El Born. Andateci all’apertura (12) così da conquistare un posto a la barra e non alzatevi prima di aver provato tutte le tapas in carta (che cambiano spesso e spaccano). La selezione di vini è intorno al centinaio di referenze e privilegia i piccoli produttori.



Dal lunedì al sabato 12:00-00:30



GARAGE BAR

Carrer de Calàbria, 75 | Zona: Sant Antoni – MAPPA • Instagram

Il Garage Bar è gestito dagli organizzatori di “Vella Terra”, senza dubbio tra le fiere internazionali del vino naturale più importanti di Barcellona. Forse potrebbe bastare anche solo questo per convincervi. Aperto solo la sera, quindi vi consigliamo un aperitivo/cena defaticante a base di tapas tra i due weekend.Ah, fanno un vitello tonnato da paura.



Dal lunedì al sabato 19:00-01:00



PEPA BAR A VINS

Carrer d’Aribau, 41 | Zona: Eixample – MAPPA • Instagram

Siamo ad Eixample (non distante dalle fermate metro Passeig de Gracia e Universitat). Atmosfera intima, ottime tapas. Vini di ricercatissimi vigneron da tutto il mondo. Sui social si presentano così: “Somos canallas, tenemos ganas de disfrutar viendo como la gente disfruta” (Siamo delle canaglie, vogliamo divertirci a guardare la gente che si diverte). Cos’altro aggiungere? È piuttosto piccolo, prenotate.



Mar-Mer 18:00-00:00 / Gio 18:00-00.30 / Ven 13:00-16:00 – 19:00-00:30 / Sab 13:00-16:00 – 19:00-00:30. Chiuso domenica e lunedì



XEMEI

Passeig de l’Exposiciò, 85 | Zona: Poble Sec – MAPPA • Instagram

Tapas bar con cucina veneziana al Poble Sec. Di fatto è la prima apertura degli italianissimi gemelli Colombo (proprietari anche dell’ormai leggendario Bar Brutal – vedi sopra). Non soltanto baccalà mantecato e sarde in saor. C’è ricerca sulla materia prima e un’accuratissima selezione di vini naturali.



Lun-Dom 13:30-16:00 / 19:00-23:00



LA GRACIOSA

Carrer de Milà i Fontanals, 88 | Zona: Gracia – MAPPA • Instagram

A due passi dal Bar Salvatge, quindi un’ottima alternativa (ma non solo) se non trovate posto lì. E’ uno degli indirizzi storici del vino naturale a Barcellona. Essendo aperto solo la sera anche questo ve lo consigliamo come posto dove spendere il vostro “day off” dal festival.



Lun-Sab 18.30-00:00



L’ANIMA DEL VI

Carrer dels Vigatans, 8 | Zona: El Born – MAPPA

Anche qui siamo a El Born. Gestito da una coppia franco-catalana in un’atmosfera vintage e nascosto tra le viuzze del quartiere. Sedie in legno, bancone in marmo e una carta dei vini davvero ampia. Selezione di formaggi e salumi top. A due passi dal Bar Brutal.



Mercoledì-Domenica 18:00-00:00

Altre segnalazioni non provate dall’autore, ma comunque con un importante sigillo di garanzia:

LA VIOLETA | Carrer del Baluard, 58 | Zona: Barceloneta – MAPPA

MONOCROM | Plaça de Cardona, 4 | Zona: Gracia – MAPPA