Moderat, Yasiin Bey aka Mos Def, Slowthai, Jon Hopkins, Floating Points a VIVA! Festival

Viva! Festival non delude le attese per la sua sesta edizione che dal 4 al 7 agosto porterà in Valle D’Itria dei supernomi che difficilmente passano e sono passati dalla Puglia (o che ci sono passati solo grazie al VIVA! stesso).

Da oggi sono disponibili gli abbonamenti per i quattro giorni di festival con una line up di protagonisti eccezionali: il polistrumentista, rapper e producer Alfa Mist; il geniale produttore, musicista e dj Floating Points che si muove fra elettronica e jazz sinfonico come nel premiatissimo ultimo album “Promises”; Gilles Peterson, storico dj britannico, inventore dell’acid jazz negli anni ‘90 e attento scopritore di nuove sonorità ritmiche globali, dopo anni su BBC e ora attraverso la sua radio Worldwide Fm; amatissimo dai più attenti appassionati di dance ricercata il dj Hunee; il compositore inglese pluripremiato Jon Hopkins che ha stupito la critica e il pubblico con un ultimo lavoro“Music for Psychedelic Therapy” rilanciando la musica ambient nella discografia; il collettivo Jazz e Afrobeat londinese Kokoroko che ancora prima del disco di debutto in uscita quest’estate ha già collezionato premi e riconoscimenti importanti;i Moderat, supergruppo simbolo della scena elettronica tedesca formato dalla fusione di Modeselektor e dello stimatissimo produttore Apparat; la star britannica slowthai che presenterà il suo ultimo album “Tyron”;gli eclettici e attesissimi The Cinematic Orchestra, ormai un cult nella scena; la cantautrice inglese che si muove fra elettronica sperimentale e art pop Tirzah; l’intellettuale dell’hip hop newyorkese Mos Def, acclamato rapper e attore ora conosciuto come Yasiin Bey; la cantautrice e produttrice sarda Bluem; il producer e polistrumentista Nu Jazz DayKoda; il duo di Manchester Space Afrika; la poliedrica Elkka; la coppia di DJ italiani Tiger & Woods; lo storico DJ e compositore barese Nicola Conte; la nuova promessa del jazz e neo-soul italiano LNDFK; il DJ Z.I.P.P.O che presenta Jima Fey.

Una programmazione di live e show originali che animeranno uno dei territori più affascinanti del Sud Italia, la Valle d’Itria a partire dal palco situato nell’ incantevole Masseria Grofoleo a Locorotondo – dove si terranno i live del 4,5,6 agosto oltre al closing party di domenica 7 – e nella magnifica spiaggia di Cala Masciola che farà da scenario ad un concerto all’alba di domenica 7 agosto.

L’intreccio tra antico e moderno, avanguardia e tradizione, è la cifra che da sempre ha contraddistinto il festival pugliese. VIVA! Festival si inserisce in un contesto con un’identità unica, ricco di cultura e di bellezze paesaggistiche ed architettoniche, di cui celebra e valorizza le diverse anime proponendo una programmazione contemporanea pur mantenendo saldo il legame con le radici e la storia del territorio.

Tutte le info sul sito web di VIVA! Festival e sui profili Facebook e Instagram del festival pugliese.