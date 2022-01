Il nuovo episodio di Indi(e)pendenze meets Kalporz vede ospite lo storico kalporziano Max Cavassa, uno dei primi editor della nostra webzione. All’interno una ricca Playlist con al centro Damon Albarn e novità da Eels, Yard Act, Carmen Consoli.

Indi(e)pendenze è un programma a cura del kalporziano Matteo Maioli che va in onda su Neu Radio (www.neuradio.it) ogni sabato in diretta dalle 12.00 alle 13.00, e come contenuto esclusivo per lo streaming in collaborazione con Radio Casotto.