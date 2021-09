Club Adriatico torna con PORTUÀRIA

Club Adriatico torna a Ravenna per una serata, sabato 25 settembre.

Portuària, nome del format, è un “nuovo programma ispirato al costante cambiamento e al flusso del porto della città, che cattura i ritmi del mondo in questi tempi incerti, spiegano gli organizzatori nel lancio dell’evento”. Portuaria è una “cornucopia di generi, atmosferi e persone che interagiscono”.

In programma all’Almagià di Ravenna il nuovo live di Heith, progetto di Daniele Guerrini di Haunter Records, e l’artista di Oakland, DÆMON che arriverà a Club Adriatico per la prima volta con la sua “cyber-drill” destrutturata e dai riferimenti sci-fi.

Nel pomeriggio sempre a Ravenna, Simone Trabucchi AKA Still porterà al Cinema Jolly dalle 18 alle 20 la video installazione Kikokommando, nata in collaborazione con otto artisti di Kampala (Blaq Bandana, Ecko Bazz, Biga Yut, Florence, Winnie Lado, Swordman Kitala, Jahcity), dopo una residence di due mesi in casa della Nyege Nyege.

Per prenotare l’evento pre-serale scrivi alla mail adriatico.club@gmail.com.

Per acquistare il tuo ingresso per la serata vai al link.