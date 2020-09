“Sugar” è il terzo brano estratto da “The Ascension” di Sufjan Stevens

C’è particolare attesa, e non potrebbe essere altrimenti, per il nuovo album di Sufjan Stevens, uno dei migliori scrittori di canzoni degli ultimi 20 anni.

Il suo nuovo video “Sugar”, è il terzo brano estratto da “The Ascension”, e il relativo video è stato diretto da Ezra Hurwitz, con coreografie curate da Kyle Abraham. Filmato a Brooklyn, il video è interpretato dai ballerini Raymond Pinto, Samantha Figgans, Celeste Mason e Walter Russell III che interpretano una famiglia.

“The Ascension” uscirà il 25 settembre per Asthmatic Kitty, in digitale streaming/download e sarà disponibile in formato fisico dal 2 ottobre.

L’album è stato anticipato dal nuovo singolo ‘Sugar’ e dai precedenti ‘America’ e ‘Video Game’, oltre che dalla b-side ‘My Rajneesh’:

. Ascolta ‘America’ – https://www.youtube.com/watch?v=OK9EImqaKvI

. Ascolta ‘My Rajneesh’ – https://www.youtube.com/watch?v=jn7_JpmhZP0

. Guarda il video di ‘Video Game’ – https://www.youtube.com/watch?v=3fCdZzsP4U