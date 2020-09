La fanbase di Sufjan Stevens si sta ampliando, e con i singoli che precedevano l’uscita di “The Ascension” l’album aveva fatto già parlare di sé per le maggiori concessioni al pop rispetto al passato: ma ognuna di queste tracce sembra dimostrare che accessibile non sia per forza sinonimo di commerciale, e al primo ascolto è come sempre evidente che Sufjan trasforma in… Sufjan tutto ciò che tocca. Sì, anche il pop.

Contenti?