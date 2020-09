Tim Burgess (per i più distratti frontman dei The Charlatans) non si ferma mai: dopo aver dato alle stampe il suo quinto album solista questa primavera (“I Love The New Sky”), a fine anno – e più precisamente il 27 novembre – pubblicherà pure un nuovo EP su Bella Union [PIAS].

Da “Ascent Of The Ascended” – questo il titolo dell’EP – è tratta “Yours. To Be” che è fatta di un folk soave e pacificato.

(Paolo Bardelli)