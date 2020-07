Tutti vogliono remixare i 100 gecs

Il NYT se n’era accorto la scorsa estate: i 100 gecs sono stati una ventata di aria fresca, una voce della velocità dei bit nell’era del cloud che mischia PC music, distorsioni e una latente psichedelia trance in salsa bubblegum, e il loro album “1.000 gecs” dell’anno scorso ha fatto il botto.

Per capitalizzare quest’attenzione, è uscito lo scorso venerdì un album di remix di quel fortunato “1000 gecs”: si intitola “1.000 gecs and The Tree of Clues” e contiene contributi di Charli XCX, Fall Out Boy, Rico Nasty, Kero Kero Bonito, Tommy Cash, Hannah Diamond, Nicole Dollanganger e altri.

Include anche diverse rarità del duo, tra cui “toothless” (ascolta sotto) e “came to my show”, e due brani dal vivo, “small pipe” e “800db cloud”, tratti dall’apparizione della band nel programma Fishcenter Live di Adult Swim.