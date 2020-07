Con Nervi la canzone italiana diventa contemporanea

Nervi è il nome dietro al quale produce musica Elia Rinaldi, fiorentino classe 1995 che dopo una decina di anni di esperienze underground a livello italiano e internazionale ha deciso di debuttare in veste solista.

Dopo aver debuttato al Rock Contest di Controradio nel 2019, vince il concorso di Primo Maggio NEXT con il singolo d’esordio, “Sapessi che cos’ho”, brano che ripercorre le orme della canzone italiana con tinte elettroniche.

Con il secondo singolo, “Il veleno”, Nervi scopre ancora di più le carte in tavola del suo tragic pop, canzoni dalle atmosfere malinconiche e a tratti svuotate; ma anche e soprattutto con la b-side che offre una reinterpretazione di un classico della musica italiana, “Quei giorni insieme a te” originariamente incisa da Ornella Vanoni e presentata in una nuova veste orchestrale ed elettronica prodotta da Tommaso Brandini.

In attesa di sentire come questi singoli riescano a formare il disegno più grande in un album o una raccolta di canzoni, siamo molto curiosi di seguire il percorso di un giovane autore che riesce a inquadrare in una formula finalmente fresca le forme della nostra tradizione musicale.