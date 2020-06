“Down in the Weeds, Where the World Once Was” segna il ritorno discografico dei Bright Eyes

Conferma che arriva dopo mesi di attese, rumors e singoli vari: il 21 agosto uscirà, a dieci anni di distanza da “The People’s Key”, il nuovo album dei Bright Eyes.

Il disco sarà intitolato “Down in the Weeds, Where the World Once Was” e uscirà tramite la nuova label della band Dead Oceans.

Questa è la tracklist del disco:

01 Pageturner’s Rag

02 Dance and Sing

03 Just Once in the World

04 Mariana Trench

05 One and Done

06 Pan and Broom

07 Stairwell Song

08 Persona Non Grata

09 Tilt-A-Whirl

10 Hot Car in the Sun

11 Forced Convalescence

12 To Death’s Heart (In Three Parts)

13 Calais to Dover

14 Comet Song

Le 14 canzoni del disco saranno suonate in compagnia anche di amici storici della band come Jon Theodore e Flea. Per iniziare l’avvicinamento ufficiale all’uscita del disco la band ha pubblicato il nuovo singolo Mariana Trench, che potete ascoltare qui sotto: