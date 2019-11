Il Madeiradig pronto per l’undicesima edizione

Il festival di musica sperimentale si terrà sull’isola vulcanica di Madeira dal 29 Novembre al 7 Dicembre e vedrà esibirsi Drew McDowall, Rabih Beani, Keiji Hano, Kali Malone e tanti altri.

Il delizioso festival MADEIRADIG giunge alla sua undicesima edizione e quest’anno estende il format e numero di concerti in programma.

Fondato dall’agenzia culturale berlinese Digital In Berlin, MADEIRADIG è tra i boutique festival più rinomati a livello mondiale. L’evento accoglie, ogni anno, creativi ed operatori del settore artistico e musicale provenienti da ogni parte del globo. La domanda che sorge spontanea, è la seguente: perché viaggiare così a lungo per raggiungere l’isola portoghese e frequentare l’evento?

Sono molteplici le motivazioni che ogni anno spingono numerosi appassionati a partecipare al festival. L’atmosfera, innanzitutto, intima e confidenziale: immaginate l’ebrezza di poter “occupare” un’isola deserta per un’intera settimana, di potervi svegliare tutti i giorni fronte oceano? Un lusso non facile da concedersi al giorno d’oggi. Il programma di concerti, poi, offre performance live di musica sperimentale di livello elevatissimo, e dagli stili più disparati. Inoltre, vi sono numerose attività complementari diurne che permettono di assorbire lo spirito rilassante, “lento” dell’isola e in generale della cultura portoghese: camminate tra i monti, trekking e altre attività di gruppo all’aperto. D’altronde, come si fa a non voler sfuggire alla routine lavorativa quotidiana, quando è possibile alienarsi, seppur temporaneamente, in tale contesto? I panorami verdeggianti mozzafiato e la tradizione culinaria portoghese chiudono il cerchio di esperienze di cui un frequentatore di festival ha bisogno. Tra le prelibatezze si segnala il pesce, freschissimo – in particolare il baccalà, che nella tradizione portoghese è preparato con oltre cento ricette differenti – e il vino liquoroso che prende il nome dall’isola.

Il programma musicale di quest’anno comprende Nivhek (Liz Harris / Grouper), il membro di Coil e Psychic TV Drew McDowall, la violoncellista e compositrice americana Frances-Marie Uitti, il nuovo duo GUO composto da Daniel Blumberg e Seymour Wright, la musicista americana Kali Malone, la sound artist e performer Hanna Hartman, il pioniere David Rosenboom, la sound artist svedese Maria w Horn, il chitarrista e sperimentatore giapponese Keiji Haino, la musa e songwriter statunitense Heather Leigh, Vincent Moon e Priscilla Telmon con Rabih Beaini e tanti altri. In tutto, si contano sei giorni di concerti, aftershow e attività di gruppo.

Tutte le informazioni su ticket, accommodation e programma completo sull’evento ufficiale Facebook.

Se quest’anno non fate in tempo a frequentare il festival, tenetelo a mente per il 2020. Nel frattempo, se capitate da Berlino e siete in cerca di musica elettronica, contemporanea, sofisticata, sperimentale, date un’occhiata alla pagina Digital In Berlin e frequentate i loro concerti.