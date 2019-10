Si apre a Bologna il weekend di Ombre Lunghe

Inaugura questa settimana la quarta edizione di Ombre Lunghe.

Dopo le due tappe di avvicinamento al Teatro del Baraccano, la rassegna apre giovedì 17 ottobre con il compositore e biologo Donato Epiro, a cui segue l’imprevedibile flusso sonoro del giapponese Sugai Ken. Il giorno seguente, sempre al San Leonardo, è un takeover al femminile: prima l’emergente artista svizzera Martina Lussi, con le sue composizioni elettroacustiche disorientanti e a seguire la performer giapponese Hatis Noit.

Sabato 19 si chiude ad Ateliersì, con un gran finale che dosa sound design d’avanguardia e ritmi dance-oriented: in scena il trevigiano cyberpunk Holy Similaun, il suono onirico e sofisticato del torinese Daniele Mana, la veterana sound artist londinese e part-time dj Shelley Parker e lo scontro finale a colpi di bassi tra le due etichette francesi Brothers From Different Mothers e Antinote.