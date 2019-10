I Tame Impala pubblicano uno strano trailer sul loro sito

Il nuovo disco dei Tame Impala è atteso da parecchi mesi, con un’uscita che sembra ciclicamente imminente. Ieri è arrivato un nuovo misterioso video sul sito della band australiana, la clip mostra Kevin Parker alle prese con vari strumenti per la registrazione in studio.

La band australiana si sta apprestando a tornare, dopo che nel 2015 aveva pubblicato “Currents”.

Quest’anno Kevin Parker e co. hanno già pubblicato due pezzi: “Borderline” e “Patience”. Nel video che potete vedere qui, non ci sono indizi particolari, ma sembra veramente che qualcosa stia per succedere nell’universo Tame Impala.