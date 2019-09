I Supergrass si riformano per i 25 anni di “I Should Coco”?

Avvertenze per l’uso di questa notizia: primo, proviene dal Daily che non è esattamente il giornale più affidabile dell’universo. Secondo, anche se non fosse vera, gli album solisti di Gaz Coombes sopperiscono ampiamente alla mancanza dei Supergrass.

In ogni caso, è una gran news: i Supergrass starebbero per riformarsi (si sono sciolti nel 2010) per festeggiare il prossimo anno il 25esimo anniversario del loro debut-album, “I Should Coco”.

Il Daily Star dice che suoneranno il loro primo spettacolo in nove anni questo venerdì come ospiti speciali al Pilton Party di Glastonbury, e poi annunceranno un tour nel 2020.

Erano davvero forti, i Supergrass, non ci dispiacerebbe davvero rivederli.

