Nella settimana che ci ha portato verso il mese di febbraio c’è stato fermento nel mondo musicale. Ecco i nostri consueti 7 punti:

7. Mitski – “A Pearl”

6. The Chemical Brothers – “Got to Keep On”

5. King Gizzard & The Lizard Wizard – “Cyboogie”

4. Yves Tumor – “Noid”

3. Interpol – “Fine Mess”

2. Bee Bee Sea – “I Shouted”

1. Massimo Volume – “Il Nuotatore”