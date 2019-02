Cover Febbraio 2019: King Midas Sound

Kevin Martin, ai più noto come The Bug, riesuma finalmente lo storico progetto King Midas Sound dopo l’ultimo album collaborativo del progetto del 2015 realizzato insieme a Fennesz.

Nato come un “progetto crossover” dell’influente producer britannico che ha riscritto le regole del dub e del dubstep annientando con gusto le sonorità dancehall in immersioni ambientali

e nebulose trasmutazioni trip hop, per l’occasione coinvolge uno dei due vecchi compagni di avventura, il poeta originario di Trinidad e di stanza a Londra Roger Robinson, con la sua conturbante voce narrante.

Inizialmente accompagnato anche dalla vocalist nipponica Kiki Hitomi, Kevin Martin aveva inaugurato King Midas Sound nel 2008 con il 12″ “Cool Out” uscito su Hyperdub come l’indimenticabile “Waiting For You” del 2009, la cui leggendaria traccia “Meltdown” è stata poi inclusa nella raccolta “5 Years of Hyperdub” del 2009. Tra 2009 e 2011 la label di Kode9 ha pubblicato anche “Dub Heavy – Hearts & Ghost”, “Lost”, “Goodbye Girl” e l’LP “Without You”, mentre “Aroo” e l’album collaborativo con Fennesz sono stati distribuiti da un’altra etichetta simbolo dell’elettronica britannica come Ninja Tune.

“Solitude”, nuovo album che vedrà la luce il 14 febbraio, è stato presentato da Cosmo Rhythmatic che ne curerà l’uscita, come “una meditazione sulla perdita”.

Nell’album, da quello che sappiamo, la voce di Robinson sarà accompagnata da produzioni molto ambient e senza cassa di Kevin. E il primo estratto, “You Disappear”, sembra una prova lampante.

