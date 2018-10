I The Pains of Being Pure at Heart annunciano un album di cover di Tom Petty

Ad un anno dalla scomparsa di Tom Petty, i The Pains of Being Pure at Heart hanno annunciato un album che andrà a “coverizzare” l’intero disco di debutto di Petty: “Full Moon Fever” (1989).

Per avere il disco, che sarà stampato in sole 1000 copie, sarà necessario iscriversi all’innovativo servizio Turntable Kitchen.

L’album arriva a poca distanza dal disco della band guidata da Kip Berman e sarà un’occasione per vedere questa band cimentarsi con brani leggendari come “Free Fallin” o “A Face In the Crowd”.

Per rinfrescarvi la memoria vi ricordiamo la leggendaria tracklist del disco:

01. Free Fallin’

02. I Won’t Back Down

03. Love is a Long Road

04. A Face in the Crowd

05. Runnin’ Down a Dream

06. I Feel A Whole Lot Better

07. Yer So Bad

08. Depending on You

09. The Apartment Song

10. Alright For Now

11. A Mind With a Heart of Its Own

12. Zombie Zoo

Ecco una piccola anteprima pubblicata su Soundcloud dell’album