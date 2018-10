[Sunday Breakfast] Il fascino discreto dell’infinito

Una canzone “polleggiata” per dare il mood giusto alla domenica. Una domenica mattina “polleggiata”, chiaramente.



Adoro Caterina Barbieri, per me è una delle migliori musicista italiane e tiene altissima la nostra bandiera anche in Europa. Nonostante sia giovanissima, ha uno speciale feeling con le macchine, tanto da far uscire dei droni del genere per sintetizzatore e voce e risultare magnifica.

Perdetevi nel suono, prendete questa giornata per meditare su come siamo sempre in circolo, in movimento. Vogliate bene alle altre celluline di questo universo. Almeno nel giorno del Signore!

Qui sotto trovate la playlist Spotify con tutte le uscite di Sunday Breakfast, per le vostre domeniche mattina e tutti i momenti di relax da accompagnare con un po’ di musica