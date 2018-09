A Napoli arriva BASIC, il club col soundsystem artigianale

Il club partenopeo punta tutto sulla qualità dell’esperienza. Inaugura questo sabato 29 settembre con il live dell’artista americano AMP Fiddler.

BASIC è un nuovo club da tenere sott’occhio. In un centro storicamente nevralgico del clubbing internazionale come Napoli, città che storicamente e tuttora si vanta di una scena più che vivida, BASIC si pone da subito come una nuova realtà del clubbing italiano, nata per “ridare priorità alla musica e all’esperienza del partecipante”.

Il club, sito a Pozzuoli, ha diffuso le prime informazioni lo scorso luglio e realizzato un video di presentazione del progetto in collaborazione con Red Bull Italia. E’ dotato, si legge, di un “soundsystem artigianale in legno di betulla finlandese, costruito con un perfetto bilanciamento di input analogici e digitali, e tecnicamente ispirato ai sistemi di Richard Long e Alex Rosner”. Vi sono inoltre due sale, due aree fumatori e un’area relax, una policy anti-foto e un servizio bar con drink e spiriti premium.

L’evento di inaugurazione – già sold out, era possibile accedere solo richiedendo l’invito sul sito – è fissato per questo sabato. Ospite speciale il musicista e cantante detroitiano AMP Fiddler, e il DJ set del napoletano Gigi Testa, tra i co-fondatori del club. AD Ottobre il club è aperto tutti i sabati e ospita altre leggende del clubbing come Underground Resistente e Paula Tape il 6 Ottobre, DJ Spinna e Daniel Wang il 13 Ottobre, Maurice Fulton e DJ Rahaan il 20 Ottobre, Virginia e Roberto Bosco il 27 Ottobre, distribuiti in entrambe le sale. E’ anche possibile ottenere la card del club, che permette di accedere gratuitamente a un evento al mese e usufruire del 10% di sconto sulle bevande alcoliche.

Maggiori informazioni sul sito del club