Jessica Lea Mayfield, malinconia sognante da fine settembre

Tra gli album da attendere con trepidazione in questo settembre c’è anche quello di Jessica Lea Mayfield.

Perché il singolo “rilasciato” a fine luglio è un pop-folk americano con un arpeggio di chitarra malinconico e gustosissimo, una canzone – “Sorry Is Gone” – che speriamo non resti un unicum nel disco.

Una malinconia sognante che ci appartiene in ogni settembre.

L’album “Sorry Is Gone” di Jessica Lea Mayfield uscirà il 29 settembre 2017 per ATO Records.

Le undici tracce sono state registrate al Water Music and Elettric Lady Studios con il producer John Agnello (Kurt Vile, Sonic Youth, Dinosaur Jr., Phosphorescent). L’album vanta i featuring di artisti come Seth Avett (backing vocals and tastiere), il batterista Steve Shelley (Sonic Youth, Sun Kill Moon), il bassista Emil Amos (Grails, Holy Sons) e il chitarrista Cameron Deyell (Sia, Streets of Laredo.), a cui si aggiunge con la collaborazione di Patrick Damphier (The Mynabirds).

Segue il precedente album “Make My Head Sing” (2014, ATO Records).

SORRY IS GONE TRACK LISTING

1. Wish You Could See Me Now

2. Sorry Is Gone

3. Meadow

4. Maybe Whatever

5. Soaked Through

6. Safe 2 Connect 2

7. Bum Me Out

8. WTF

9. Offa My Hands

10. World Won’t Stop

11. Too Much Terrible

www.jessicaleamayfield.com

www.facebook.com/jessicaleamayfield

www.instagram.com/jessicaleamayfield

(Paolo Bardelli)