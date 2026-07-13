Tamino firma per Dead Oceans e pubblica il video di “Raven”

Nuovo capitolo per Tamino. Il cantautore e musicista egiziano-belga basato a New York ha annunciato il suo ingresso nel roster della prestigiosa etichetta Dead Oceans, condividendo contestualmente il videoclip di “Raven”, diretto da Thibaut Grevet e interpretato dall’attrice Vicky Krieps, nota per film come Phantom Thread, Corsage e Bergman Island.

Il brano è tratto da “Every Dawn’s a Mountain”, album pubblicato sul finire del 2025 (qui invece ritrovate la recensione della deluxe di “Amir”, il suo primo album del 2018). Tamino ha raccontato di non aver inizialmente intenzione di realizzare videoclip per il disco, sentendo la necessità di prendere le distanze dalle canzoni prima di immaginarne un’estensione visiva. La crescente risposta del pubblico durante il tour ha però trasformato “Raven” in una delle sue composizioni preferite, spingendolo a considerare il video come una sorta di ultimo sguardo sul mondo creativo dell’album prima di chiuderne definitivamente il capitolo.

Per il cast, il regista Thibaut Grevet gli ha suggerito di lavorare con un’attrice dalla forte presenza scenica. La scelta è ricaduta su Vicky Krieps, interprete particolarmente amata da Tamino, che cita Phantom Thread tra i suoi film preferiti.

Scritto principalmente durante il trasferimento a New York e registrato tra una chiesa di New Orleans, uno studio di Bruxelles e diverse camere d’albergo durante i tour, Every Dawn’s a Mountain ha rappresentato per Tamino una tappa importante del suo percorso. L’album contiene anche collaborazioni di rilievo, tra cui quella con Mitski nel brano “Sanctuary”, oggi sua compagna di etichetta proprio sotto l’egida di Dead Oceans.

Tamino ha già iniziato a lavorare al suo prossimo album, che sarà il primo pubblicato sotto la nuova etichetta.

(Paolo Bardelli)