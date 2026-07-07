Locomotive Jazz Festival svela il programma della XXI edizione

Per la sua XXI edizione, il Locomotive Jazz Festival conferma il profondo legame che da sempre unisce la musica ai luoghi che la ospitano, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza di ascolto e scoperta. Dopo il successo dello scorso anno, tornano i concerti al tramonto, momenti musicali di innegabile suggestione, organizzati in luoghi immersi nella natura, aree archeologiche, centri storici del Salento. I borghi dell’entroterra diventano le tappe di un percorso tra musica, storia e paesaggio. Prima del concerto, passeggiate e visite guidate accompagneranno il pubblico alla scoperta delle location che lo ospitano, rivelandone storie, tradizioni e tesori nascosti. Al tramonto, quando la luce diventa più calda e suggestiva, le esibizioni degli artisti completeranno una narrazione inedita, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza immersiva. Tra piazze barocche, corti storiche e borghi della Grecìa Salentina, la sessione “Tramonti Locomotive” apre il sipario su un Salento meno conosciuto, dove ogni concerto diventa occasione di scoperta. Da Soleto a Carpignano Salentino, passando per Leverano, Aradeo, Melendugno, Martano e Castrignano dei Greci, il filo conduttore sarà il linguaggio universale della musica. Un festival diffuso, pensato dal direttore artistico Raffaele Casarano come continua occasione di scoperta di suoni, artisti, linguaggi differenti tra loro che interpretano l’espressione ‘jazz’ muovendosi tra la canzone d’autore, l’improvvisazione, le suggestioni della world music.

18 Luglio SOLETO – BEPPE DELRE ‘SING COLE PORTER AND THE CROONERS’

20 Luglio LEVERANO – MARINA REI trio live tour 2026

22 Luglio ARADEO – JOE BARBIERI solo

27 Luglio MELENDUGNO – STEFANO FRESI & GIOVANNI GUIDI

28 Luglio MARTANO – BUNGARO

29 Luglio CASTRIGNANO DEI GRECI – DANIELE SEPE QUINTET

4 Agosto CARPIGNANO SALENTINO – PAOLO BUONVINO trio



Come ogni anno, il festival gravita intorno all’attesissimo appuntamento con Alba Locomotive, il rito collettivo in cui il Jazz incontra il Pop e la musica accompagna il sorgere del sole sul mare, trasformando l’alba in una scenografia naturale di rara bellezza. Una produzione originale del Locomotive Jazz Festival, con la condirezione artistica di Giuliano Sangiorgi, che quest’anno andrà in scena la notte tra il 30 e il 31 luglio, nella Marina di San Cataldo, a dieci minuti dal centro di Lecce. Protagonista dell’edizione 2026 sarà Federico Zampaglione, anima e voce dei Tiromancino, autore capace di attraversare con eleganza il confine tra canzone d’autore, rock d’atmosfera e suggestioni pop. In dialogo con Raffaele Casarano e con alcuni dei più autorevoli musicisti del jazz italiano, Zampaglione offrirà una versione inedita del repertorio dei Tiromancino: dai successi che hanno accompagnato intere generazioni, alle pagine più intime e sorprendenti, ogni canzone intraprenderà un nuovo viaggio sonoro, attraversando i territori del jazz senza perdere la propria identità pop.

A completare l’ensemble saranno straordinari virtuosi del jazz italiano: Giovanni Guidi (piano), Andrea Rossetti (synth piano), Gianluca Aceto (basso), Alessandro Monteduro (percussioni), Maurizio Dei Lazzaretti (batteria). Sarà un incontro inedito tra melodia, improvvisazione e libertà espressiva, sospeso tra la notte che sfuma e la luce del giorno che arriva, un concerto che è insieme spettacolo e celebrazione, in cui jazz, canzone d’autore e paesaggio si fondono in un unico racconto. Il mare diventa palcoscenico, il sole che sorge diventa scenografia e il pubblico parte integrante di un momento irripetibile capace, ogni anno, di rinnovare il proprio incanto.