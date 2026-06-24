Tutta la line-up di Mantova Summer Festival 2026

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Mantova Summer Festival anche quest’anno propone ottimi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell’Esedra di Palazzo Te.
Le serate si svolgeranno infatti in due luoghi simbolo di Mantova: Piazza Sordello, cuore monumentale della città, e il Giardino dell’Esedra di Palazzo Te, spazio di straordinario fascino all’interno di uno dei complessi storici più rappresentativi del patrimonio mantovano, lungo i mesi di luglio, agosto e settembre.
Questa la lineup:
Appuntamenti in PIAZZA SORDELLO
– 04 luglio – CAPAREZZA –inizio ore 21.30 (SOLD OUT)
– 07 luglio – PET SHOP BOYS –inizio ore 21.30
– 10 luglio – LP –inizio ore 21.30
– 11 luglio – JETHRO TULL –inizio ore 21.30
Appuntamenti nell’ESEDRA DI PALAZZO TE
– 28 agosto – COEZ –inizio ore 21.00
– 29 agosto – MANNARINO –inizio ore 21.00
– 30 agosto – FULMINACCI opening MOBRICI –inizio ore 21.00
– 31 agosto – “DIN DON DOWN”, spettacolodi PAOLO RUFFINI –inizio ore 21.00
– 01 settembre – WILCO –inizio ore 21.00
– 02 settembre – LUCA CARBONI –inizio ore 21.00
– 03 settembre – “BELLO DI MAMMA”, spettacolodi ENRICO BRIGNANO –inizio ore 21.00
– 04 settembre – GIANNI MORANDI (in collaborazione con CASA DEL SOLE) –inizio ore 21.00
– 05 settembre – “ANCHE MENO – ROUND FINALE”, spettacolodi MAX ANGIONI –inizio ore 21.00
I biglietti sono disponibili su mantova-live.it/mantovasummerfestival/.