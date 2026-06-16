L’intensità dei Big Thief

La band di Adrianne Lenker e Buck Meek torna in Italia dopo tre anni di assenza, preceduta dalle ottime recensioni di chi ha avuto la fortuna di vederli nelle ultime uscite al Primavera Sound di Barcellona o al “gemello” di Porto, la band sembra proprio stia vivendo un momento di forma incredibile, quindi l’attesa per una serata da ricordare è molto alta e il Circolo Magnolia gremito, (sold out da qualche giorno) ne è la prova.

La setlist ha attraversato le diverse anime della produzione della band: tra la delicatezza acustica come l’iniziale “Carry” , i brani più tirati ed evocativi (“Masterpiece”) o la magnetica “Simulation Swarm” hanno scandito un percorso preciso e netto .

Oltre ai membri originali (Lenker, Meek e Krivchenia) c’è un nuovo bassista, Joshua Crumbly un ottimo solista che è riuscuto ad aggiungere quell’elemento virtuoso in più che finora era mancato al suond.

Inutile negare che i colpi al cuore di che ama la band non sono mancati, come la ormai classica “Not” interrotta quando la cantante si è accorta di uno spettatore svenuto e una volta accertatisi che i soccorsi fossero intervenuti, ha ripreso la canzone esattamente dal punto in cui l’aveva interrotta ma caricandola di una rabbia e un’energia ancora più devastanti.

Tra le sorprese in set list ci sono stati due brani inediti. Il primo, “Mr. Man“, si è rivelato trascinante e di forte impatto, il secondo, “Pterodactyl,” è apparso più complesso, stratificato e forse meno accessibile a un primo approccio, ma decisamente affascinante.

Dopo “Shark Smile” e i bis “Born For Loving You” e “Certainty”, i Big Thief hanno eseguito “Paul” richiesta, direi anche a ragione, dal pubblico perchè è una canzone che veramente contiene quello che il gruppo rappresenta in termini di intensità .

I suoni aperti e i brani trascinanti e l’empatia con il pubblico hanno confermato i Big Thief come una delle realtà più vive e autentiche del panorama indie.