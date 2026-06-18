Le foto di Tasho Ishi e Lorenzo Senni da Combo Milano

Siamo andati da Combo Milano per il live esclusivo di Tasho Ishi, artista di stanza a Tokyo e cronista della narrativa urbana contemporanea propone un esaltante crossover tra cultura pubblicitaria, moda, nightlife e media speculativi, trasformando il sovraccarico sensoriale del Giappone contemporaneo in racconti elettronici stranianti e immersivi. Dopo il successo di culto di “Dentsu2060”, ha presentato dal vivo il suo ultimo lavoro “T2”.

Ha aperto la serata targata Presto!? di mercoledì 17 giugno il fondatore della label Lorenzo Senni in una selezione di tracce inedite, uscite imminenti e lavori in corso di artisti legati all’ecosistema in continua evoluzione dell’etichetta fondata dal compositore e producer cesenate nel 2008.