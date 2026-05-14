Múm in Italia per due date a giugno

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La band islandese Múm torna in Italia con due appuntamenti dal vivo previsti il
- 23 giugno 2026 a Bologna – BOtanique (Biglietti via Mailticket)
- 24 giugno – Circolo Magnolia – Segrate(MI) (Biglietti via Dice)
Pionieri del pop elettronico sperimentale, i Múm presenteranno “History of Silence”, album pubblicato nel settembre 2025, un lavoro che esplora il silenzio come elemento compositivo e spazio sonoro.
Guidata dai fondatori Gunnar Örn Tynes e Örvar Þóreyjarson Smárason la formazione attuale include anche Sigurlaug Gísladóttir e Samuli Kosminen.
Tra elettronica, archi, pianoforte e glitch, il gruppo continua a distinguersi per una ricerca musicale visionaria e profondamente evocativa.