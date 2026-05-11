Indi(e)pendenze meets Kalporz – Aprile 2026

#Podcast

Indi(e)pendenze è il format curato da Matteo Maioli in onda ogni mercoledì alle 22.30 su Radio Icaro Rubicone e ogni sabato alle 12.00 su Neu Radio e dal suo stesso sito disponibile liberamente in podcast.

Nell’edizione odierna scopriamo il meglio di Aprile 2026: intanto c’è il gradito ritorno di Lorenzo Centini. Una playlist che si sposta tra la Sydney degli Station Model Violence, la Torino dei Movie Star Junkies e la Londra dei Suede, raccontando il loro passaggio in data unica al Fabrique. Invece che ne dite, abbiamo già il video dell’anno con “Strong 1+2” per Generati8n featuring Yung Lean?

TRACKLIST:

GENERATI8N feat. YUNG LEAN – Storm 1 + 2

ZIPPER – Hiko

STATION MODEL VIOLENCE – Learn To Hate

SUEDE – Antidepressants

THE TWILIGHT SAD – Designed To Lose

MOVIE STAR JUNKIES – Hard To Beat

KAERY ANN – Shores In Flames

STEVE GUNN – Morning Is Mended