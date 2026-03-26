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RAYE e il suono dei tacchi alti

Paolo Bardelli

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Quest’anno non ha fatto il pieno ai BRIT Awards come l’anno scorso, ma si è comunque esibita (era candidata per le categorie “Song of the Year” e “Best Pop Act”). Stiamo parlando di RAYE, che appunto nell’edizione 2024 ha vinto sei BRIT Awards (tra cui “Album of the Year”), il numero più alto mai raggiunto in un solo anno, oltre a ottenere sette nomination totali. 

Sta arrivando il momento del suo secondo album, attesissimo, visto appunto l’accoglienza del suo debutto My 21st Century Blues (2023).

Il nuovo lavoro si intitola THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE e uscirà domani 27 marzo.

Per ora possiamo ascoltarci, oltre Nightingale Lane” che è stata appunto la song suonata ai BRIT Awards, la bellissima canzone “Click Clack Symphony. (feat. Hans Zimmer)“, accompagnata da un altrettanto coinvolgente video che cita un’immaginario alla Alice nel Paese delle Meraviglie aggiornato ai tempi nostri. Tutto il brano gioca su suoni percussivi che potrebbero ricordare quello dei tacchi delle scarpe (da donna), ha un’orchestrazione “alla Rosalía” ma il climax è piuttosto cupo. A mio parere splendido.

Raye ha detto sulla canzone: 

La canzone parla dei suoni che fanno i tacchi alti. Parla di quei momenti della nostra vita in cui hai bisogno che i tuoi migliori amici o i tuoi fratelli ti trascinino fuori di casa dicendo: ‘So che non stai passando un bel periodo, ma dobbiamo uscire’. Grazie al cielo per quelle persone nelle nostre vite che ci aiutano nei momenti bui.”

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(Paolo Bardelli)

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010