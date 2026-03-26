RAYE e il suono dei tacchi alti

Quest’anno non ha fatto il pieno ai BRIT Awards come l’anno scorso, ma si è comunque esibita (era candidata per le categorie “Song of the Year” e “Best Pop Act”). Stiamo parlando di RAYE, che appunto nell’edizione 2024 ha vinto sei BRIT Awards (tra cui “Album of the Year”), il numero più alto mai raggiunto in un solo anno, oltre a ottenere sette nomination totali.

Sta arrivando il momento del suo secondo album, attesissimo, visto appunto l’accoglienza del suo debutto My 21st Century Blues (2023).

Il nuovo lavoro si intitola THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE e uscirà domani 27 marzo.

Per ora possiamo ascoltarci, oltre “Nightingale Lane” che è stata appunto la song suonata ai BRIT Awards, la bellissima canzone “Click Clack Symphony. (feat. Hans Zimmer)“, accompagnata da un altrettanto coinvolgente video che cita un’immaginario alla Alice nel Paese delle Meraviglie aggiornato ai tempi nostri. Tutto il brano gioca su suoni percussivi che potrebbero ricordare quello dei tacchi delle scarpe (da donna), ha un’orchestrazione “alla Rosalía” ma il climax è piuttosto cupo. A mio parere splendido.

Raye ha detto sulla canzone:

“La canzone parla dei suoni che fanno i tacchi alti. Parla di quei momenti della nostra vita in cui hai bisogno che i tuoi migliori amici o i tuoi fratelli ti trascinino fuori di casa dicendo: ‘So che non stai passando un bel periodo, ma dobbiamo uscire’. Grazie al cielo per quelle persone nelle nostre vite che ci aiutano nei momenti bui.”

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(Paolo Bardelli)