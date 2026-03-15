RATBOYS, “Singin’ to an Empty Chair” (New West Records, 2026)

La maturità emotiva dei Ratboys

“Singin’ to an Empty Chair” è un disco che nasce da un’assenza. Non tanto l’assenza di idee perché i Ratboys dimostrano di averne ma quella di una persona, di una relazione, di un dialogo interrotto che continua a vivere solo nella mente.

La voce di Julia Steiner fragile, spesso trattenuta e a tratti luminosa, accompagna testi che si muovono tra confessione e rielaborazione emotiva.

Il titolo dell’album sembra evidenziare il parlare a qualcuno che non è presente cosa che si ritrova nei momenti più dilatati e meditativi.

Fin dall’apertura con “Open Up”, l’ascoltatore viene accolto da un suono familiare: chitarre brillanti, una ritmica morbida e una melodia che sembra voler abbracciare. È il lato più riconoscibile dei Ratboys e brani come “The World, So Madly” e “Anywhere” mostrano questa capacità di scrivere canzoni pop eleganti e naturali, costruite su arrangiamenti semplici ma raffinati.

Fosse tutto così non sarebbe che un esercizio di stile ma la vera novità la parte narrativa e musicale. Il produttore Chris Walla, già dietro al precedente “The Window” permette alla band di ampliare il proprio raggio espressivo. Nella seconda metà dell’album compaiono brani più lunghi, spesso oltre i cinque minuti, che trasformano il classico indie rock dei Ratboys in qualcosa di più fluido e contemplativo.

Il caso più emblematico è “Just Want You to Know the Truth”, un pezzo esteso e stratificato che si sviluppa lentamente, come una conversazione che fatica a trovare il coraggio di arrivare al punto.

Qui la band dimostra una sicurezza nuova: non teme di prendersi tempo, di costruire tensione, di lasciare spazio agli strumenti. Il lungo assolo finale è perfetto.

Simile è “What’s Right”, che alterna momenti delicati a improvvise accelerazioni, mentre “Burn It Down” decisamente più ruvida, è jam band oriented ed evoca atmosfere che richiamano il Neil Young quanto gli Yo La Tengo.

Il finale con “At Peace in the Hundred Acre Wood” riassume perfettamente lo spirito dell’opera: una chiusura quasi nostalgica, che sembra guardare all’infanzia e alla semplicità come rifugio dopo il tumulto emotivo affrontato lungo il disco.

Non offre una soluzione definitiva, ma la consapevolezza che non tutte le conversazioni troveranno risposta.

“Singin’ to an Empty Chair” è probabilmente il lavoro più maturo dei Ratboys, che non cercano di stupire con svolte radicali, ma crescono a mostrare una band che ha raggiunto una piena fiducia nelle proprie capacità. E il trasformare il silenzio e l’assenza in qualcosa di vivo, condiviso, e sorprendentemente luminoso può fare la differenza.

(75/ 100)