Notwist in Italia per tre date

I Notwist, passati a luglio dell’anno scorso dal nostro Paese, tornano per tre date per il prossimo aprile. L’occasione è il nuovo album “News from Planet Zombie” uscito per Morr Music il 13 marzo scorso a cinque anni da “Vertigo Days” del 2021.
Qui le date italiane: • 16.04.2026 – Locomotiv Club, Bologna [biglietti qui] (sold out!) • 17.04.2026 – Monk, Roma [biglietti qui] • 18.04.2026 – Urban, Perugia [biglietti qui]
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