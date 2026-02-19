Menu

Torna il SanSan, il festival primaverile di Benicàssim

Il SanSan Festival scalda i motori e annuncia il programma giornaliero per la sua dodicesima edizione. Le porte di Benicàssim si apriranno nel weekend pasquale il 2, 3 e 4 aprile 2026 per quello che è ormai consacrato come il primo grande evento della stagione musicale spagnola. Con l’apertura della vendita dei biglietti singoli, il festival si prepara a superare i record dell’anno scorso con un cartellone di lusso che mescola sapientemente icone internazionali e il meglio della scena indie nazionale.

L’attesa è tutta per gli islandesi Of Monsters and Men, pronti a far vibrare Benicàssim con il loro pop-folk epico e hit mondiali come “Little Talks”. Ma il cuore pulsante del SanSan batte anche in spagnolo: per la prima volta al festival, l’icona pop Rigoberta Bandini presenterà il suo nuovo album in un live catartico, affiancata dai veterani dell’indie Love of Lesbian. A loro si aggiungono la maturità artistica di Guitarricadelafuente e il grande ritorno de La M.O.D.A., pronti a sprigionare tutta l’energia del loro live dopo una pausa dalle scene.

Il cartellone riflette l’anima eclettica dell’evento, spaziando dal rock di Ángel Stanich alla psichedelia dei Rufus T. Firefly, fino all’energia travolgente di León Benavente e il pop scintillante de La Casa Azul. Non mancheranno le vibrazioni elettroniche con i set di Alizzz, Zahara e Martí Perarnau IV. Il SanSan si conferma inoltre un radar per i nuovi talenti, dedicando ampio spazio a promesse come Leo Rizzi, Samuraï, Maria Arnal e i vincitori del concorso Groc Talent, organizzato in collaborazione con il Villarreal F.C.

Scegliere il SanSan significa immergersi nel lifestyle mediterraneo. Tra un concerto e l’altro, il pubblico potrà godersi la gastronomia locale, le spiagge dorate di Benicàssim e un clima imbattibile, in un ambiente progettato per garantire il massimo comfort. Infine, quest’anno il festival rafforza il suo impegno sociale: il 3% dei profitti sarà devoluto a Medici Senza Frontiere per l’emergenza umanitaria in Palestina, offrendo a ogni partecipante la possibilità di contribuire con una donazione volontaria direttamente al momento dell’acquisto del biglietto.

Per immergerti nell’atmosfera del festival guarda l’aftermovie della scorsa edizione.
Tutte le info, prevendite incluse, sono sul sito del festival. Oppure segui SanSanFestival su Instagram

