Indi(e)pendenze meets Kalporz – Gennaio 2026

#Podcast

Indi(e)pendenze è il format curato da Matteo Maioli in onda ogni mercoledì alle 22.30 su Radio Icaro Rubicone e ogni sabato alle 12.00 su Neu Radio e dal suo stesso sito disponibile liberamente in podcast.

La nuova edizione della serie “meets Kalporz” è condivisa con Saverio Paiella, che ci fa ascoltare i suoi dischi più belli del 2025, raccontandoci anche l’esperienza del giugno scorso al Victorious Festival di Portsmouth. Inoltre, gustosissime anticipazioni da Kim Gordon, Mitski, Hemlocke Springs e Chet Faker, più il doveroso focus sui Dry Cleaning, scelti dal nostro sito per la copertina del mese di Gennaio.

La tracklist della nuova puntata:

CHET FAKER – Over You (Detail Records)

THE CHARLATANS – Glad You Grabbed Me (BMG)

DRY CLEANING – My Soul ; Half Pint (4AD)

ROYEL OTIS – Car (Capitol)

GROOVY MAGIC – Bought & Sold (Zig Zag)

ASH feat. GRAHAM COXON – Ad Astra (Fierce Panda)

THE CRIBS – A Point Too Hard To Make (PIAS)

VAMPIRE WEEKEND – Capricorn (Columbia)

HEMLOCKE SPRINGS – w-w-w-w-w (autoproduzione)

KIM GORDON – Not Today (Matador)

MITSKI – Where’s My Phone (Dead Oceans)