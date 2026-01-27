LOSTATOBRADO al Locomotiv: il release party di “Ahimè”

Il 24 gennaio il Locomotiv Club si è riempito per il release party di “Ahimè”, il nuovo album dei LOSTATOBRADO uscito per Locomotiv Records. C’era un’aria di festa bellissima, di quelle genuine, con il locale gremito di gente pronta a farsi trasportare.

Sul palco, Lorenzo Marra, Alessio Vanni e Lorenzo Valdesalici si sono dimostrati bravissimi e totalmente a proprio agio, come se stessero suonando nel salotto di casa propria nonostante la cura millimetrica del suono (d’altronde, di mestiere durante il giorno fanno i compositori e sound designer per il cinema e scrivono canzoni la notte, quando si trovano, appunto, allo stato brado).

La loro musica elettro acustica “post-agricola” dal vivo è interessante: a me hanno ricordato molto le atmosfere e l’eleganza di Andrea Laszlo De Simone, capaci di unire ricerca sonora e calore umano. Un live che conferma il valore di un progetto nato a Bologna solo tre anni fa, ma dal respiro già larghissimo.

Vi lascio al mio foto reportage della serata.