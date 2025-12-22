Piero Merola Awards 2025

Share This Article
50 albums
- Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- Rosalia – Lux
- Oklou – choke enough
- Billy Woods – GOLLIWOG
- Nourished By Time – The Passionate Ones
- Los Thuthanaka – Los Thuthanaka
- Smerz – Big city life
- Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko – Гільдеґарда
- Blood orange – Essex Honey
- Earl Sweatshirt – Live Laugh Love
- Clipse – Let God Sort Em Out
- Dijon – Baby
- aya – hexed
- james K – Friend
- FKA twigs – EUSEXUA
- Geese – Getting Killed
- Oneohtrix Point Never – Tranquilizer
- Addison Rae – Addison
- Jim Legxacy – Black British Music
- Ethel Cain – Perverts
- Joanne Robertson – Blurrr
- Little Simz – Lotus
- PinkPantheress – Fancy That
- Sudan Archives – The BPM
- MIKE – Showbiz!
- Nick León – A Tropical Entropy
- Turnstile – Never Enough
- John Glacier – Like a Ribbon
- Barker – Stochastic Drift
- Djrum – Under Tangled Silence
- Titanic – HAGEN
- Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
- Amaarae – Black Star
- Deftones – private music
- Wednesday – Bleeds
- Saya Gray – Saya
- Lucrecia Dalt – A Danger to Ourselves
- KP Skywalka – I Tried To Tell You
- CMAT – Euro-Country
- YHWH Nailgun – 45 Pounds
- Cosey Fanni Tutti – 2t2
- Panda Bear – Sinister Grift
- Anna von Hausswolff – ICONOCLASTS
- Dave – The Boy Who Played the Harp
- Erika de Casier – Lifetime
- JADE – THAT’S SHOWBIZ BABY!
- Water From Your Eyes – It’s a Beautiful Place
- caroline – caroline 2
- Annahstasia – Tether
- DJ Haram – Beside Myself
Best Tracks
10 Live
- Kendrick Lamar & SZA, Roma – Stadio Olimpico
- Radiohead, Bologna – Unipol Arena
- Chappell Roan, Barcelona – Primavera Sound
- Charli XCX, Barcelona – Primavera Sound
- Earl Sweatshirt + Liv.E + ZelooperZ + Cletus Strap + Pig the Gemini, New York City – Terminal
- Nourished By Time, Torino – C2C Festival
- ANOHNI and the Johnsons, Barcelona – Primavera Sound
- Turnstile, Barcelona – Primavera Sound
- Blood Orange, Torino – C2C Festival
- CMAT, Barcelona – Primavera Sound