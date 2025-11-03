L’agenda dei Live della settimana (#44, 2025)

Settimana del JazzMi, ma purtroppo senza Flying Lotus. Ricordiamo anche Improved Sequence Festival nel weekend e le due date di Johnny Marr al Fabrique di Milano (6 Novembre) e Estragon di Bologna (7 Novembre).

Lunedì 3 Novembre – SWANS, Teatro Nuovo, Ferrara

Dopo l’antipasto acustico dello scorso aprile, tornano i Swans di Michael Gira in versione full band per due date da non perdere, a Ferrara e Milano (Auditorium). Un’occasione unica per ascoltare Birthing, diciassettesimo album in studio e seguito del mastodontico The Beggar, pubblicato da Young God Records e Mute il 30 maggio 2025 e per prendere parte a quello che si annuncia come l’ultima uscita full band. “Dopo questo tour, gli Swans continueranno in una forma ridotta, finché ne avrò le forze”, afferma Gira. “Nel frattempo, la mia speranza è che questa musica crei un’atmosfera fertile in cui sognare.” Biglietti disponibili qui.

Lunedì 3 Novembre – SHAME, Santeria Toscana 31, Milano

“Con Cutthroat, finalmente, si respira aria nuova: di un ritorno all’ispirazione degli esordi. Assoldato al desk John Congleton, vincitore di un Grammy award nel 2014 per St. Vincent, Steen e soci decidono di scrivere alcuni dei brani più immediati della loro carriera: prendete l’ultimo in scaletta, “Axis Of Evil”, e ditemi se non vi rimane in testa al primo ascolto, mostrandosi comunque dinamico e efficace negli arrangiamenti.” Questo un passaggio dalla nostra recensione dell’ultimo lavoro della band guidata da Charlie Steen. La data in Italia ha tutti i crismi dell’evento importante, una prova del nove per ribadire la loro centralità nella scena indie-rock anche in fase live. Prevendita attiva qui.

Mercoledì 5 Novembre – FOREST SWORDS, Auditorium San Fedele, Milano

Una serata all’insegna dell’immaginazione visiva e sonora che attraversa un secolo di sperimentazione. In occasione del centenario dalla morte di Erik Satie (1866-1925), il programma si apre con la proiezione di due cortometraggi di Man Ray, icona del movimento Dada: Emak Bakia (1926) e L’Étoile de Mer (1928). Le opere, libere da ogni vincolo narrativo, evocano un cinema puro, visionario, costruito su suggestioni astratte, casualità e frammenti poetici. Saranno Tommaso Rossi ai flauti, Marco Sannini alla tromba, Marco Cappelli, chitarre, live electronics e Ciro Longobardi al pianoforte ad accompagnarli in un percorso improvvisativo, guidato dal principio della libera associazione di idee e suoni. Questa scelta si lega idealmente all’estetica dada e surrealista, nella quale l’inconscio e il caso diventano strumenti creativi. Le musiche partiranno da una “ossatura” centrale tratta dal repertorio pianistico di Erik Satie, recuperando così il suono tipico delle sale cinematografiche d’epoca, in cui il pianoforte era spesso l’unico accompagnamento. La seconda parte della serata è affidata a Forest Swords, artista britannico di culto nel panorama elettronico sperimentale, che offrirà il suo nuovo live set (deconstructed). Un’immersione in geografie sonore enigmatiche, fatte di ritmi spezzati, ambient rarefatti e campionamenti distorti: un itinerario musicale intimo e perturbante, che si muove tra rovine digitali e sensibilità post-industriali. Un evento Inner Spaces. Prevendita attiva su Dice.

Venerdì 7 Novembre – JON SPENCER, Circolo Dong, Macerata

Il leggendario Jon Spencer torna in autunno per un’altra serie di concerti in Europa. Il predicatore del rock’n’roll e del punk-blues suonerà brani tratti dal mini-LP “Sick Of Being Sick!”, insieme a una generosa dose di pezzi da Pussy Galore, Blues Explosion, Heavy Trash e HITmaker! Jon Spencer è una forza innovativa nella scena musicale indipendente sin dalla metà degli anni ’80. Acclamato performer dal vivo, ha collezionato una discografia vertiginosa come leader di Pussy Galore, Blues Explosion, Heavy Trash e Hitmakers, oltre ai lavori con Boss Hog, The Honeymoon Killers, The Gibson Brothers e Taxidermy Girls. Il suo nuovo power trio è composto dalla batterista Spider Bowman e dalla bassista Kendall Wind, entrambe provenienti dalla famigerata band garage-punk di Woodstock, THE Bobby Lees. Prevendita a questo link e ulteriori date a Milano, Circolo Magnolia, 4 Novembre; Spazio Marte a Cesena, 5 Novembre; Cinema Metropoli a Umbertide (PG), 6 Novembre e al Vinile di Rosà (VI) l’8 Novembre.

Sabato 8 Novembre – STUDIO MURENA, Largo Venue, Roma

Dopo l’uscita del singolo “Jazzhighlanders” (fuori il 4 aprile per Island/Universal Music Italia) e dell’album Notturno (seguito il 9 maggio), il collettivo Studio Murena annuncia il suo ritorno sul palco con il Club Tour 2025. Il progetto milanese torna dal vivo con la sua inconfondibile miscela di jazz e hardcore rap venata di elettronica: un sound potente e flessuoso, a tratti misterioso e inquietante, a tratti epico. Capostipiti dal 2018 di un sound che fonde jazz, elettronica e rap, hanno collaborato con artisti come Ghemon, Danno, Paolo Fresu e Laila Al Habash. Dopo il successo dell’album WadiruM e una lunga serie di live nei principali festival italiani e internazionali (MI AMI, Locus, iDays, Sziget), tornano con un disco, prodotto da Tommaso Colliva, e uno show rinnovato. Biglietti su Dice.

Domenica 9 Novembre – THE LIMINANAS, Locomotiv Club, Bologna

Finalmente in Italia The Limiñanas, la band ipsych-rock guidata da Lionel e Marie Limiñana, la cui fama ha varcato i confini francesi e rapito i cuori dei tanti fan europei e americani. Il duo – che dal vivo si presenta con una formazione di 7 elementi – ha dato da poco alle stampe l’album Faded (l’ottavo in studio in aggiunta a diverse colonne sonore e compilation), lavoro che comprende numerosi ospiti illustri come Bobby Gillespie dei Primal Scream, Jon Spencer, Rover, Pascal Comelade, Bertrand Belin e Keith Streng dei Fleshtones. Un evento Bronson Produzioni e Retro Pop Live. Prevendita attiva su Dice.

Foto di Karla Moheno