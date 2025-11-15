Dons Of Youth | Red Flannel Trout | Kraak & Smaak | Getdown Services

#T4ATF! #Thanks4AllTheFish!

Torna la nostra rubrica che ci dà quattro consigli veloci di ascolto, e questa volta mette insieme quattro brani strumentali di qualità. Qualche volta la voce è superflua.

DONS OF YOUTH, “Pictures of Youth”

Direttamente da Nashville, i Dons of Youth sono un duo formato da Peter e Kelly, due musicisti che si sono incontrati all’università e hanno scoperto subito una forte affinità musicale, anche se pur con radici musicali diverse. “Pictures of Youth” sicuramente sta nell’ambito del dream pop, e le chitarre sono davvero suadenti.

RED FLANNEL TROUT, “Cyclones 4”

Anche i Red Flannel Trout sono un duo, anche se collaborano da più tempo dei Dons Of Youth: John Rosten e Bill Weiss condividono una passione per un pop che si fonde con l’ambient, la chill out e i sintetizzatori dalle tinte malinconiche. Entrambi sono nati e vivono tuttora nei pressi di St. Paul, Minnesota.

“Cyclones 4” ha un non so che di jazz e psichedelico che si tatua nell’anima.

KRAAK & SMAAK, “Midnight Cowboy”

I Kraak & Smaak sono un trio originario di Leida, nei Paesi Bassi, formato da Oscar de Jong, Mark Kneppers e Wim Plug. Debuttano con Boogie Angst (2006), portando il loro mix di elettronica e funk nei festival internazionali e in serie TV come Grey’s Anatomy. Velvet Seas (2025) è il loro settimo album, da cui è tratto questa “Midnight Cowboy”.

GETDOWN SERVICES, “OK”

I Getdown Services tornano con “OK”, estratto da Crumbs (2025), doppia raccolta pubblicata da Breakfast Records che mette insieme B-sides, demo e rarità dei primi tre anni di attività. Registrato durante le sessioni di Crisps e degli EP Your Medal’s In The Post e Primordial Slot Machine, il brano strizza gli occhi agli anni ’80 con un po’ di retrofuturismo.

(Paolo Bardelli)

